Donje rublje koje želite nositi: Udobno, praktično, a i oblikuje

3. Sportske tange: Znojenje u poliesterskim gaćicama nije zdravo. Poslušajte pametne marke koje proizvode gaćice posebno za sport. Underdays The Workout Thong izrađene su od brzosušeće tkanine i imaju pamučni umetak, funkcionalne šavove koji ostaju na mjestu i lycru koja se rasteže u četiri smjera kako bi se kretala s vama, a ne protiv vas. Nema trenja, ne dižu se i minimalno se vide, pa su savršene ispod tajica. Lululemon Invisiwear gaćice dizajnirane su za jogu i pilates, s pamučnim umetkom koji odvodi znoj i prozračni je. Uniqloove bešavne Airism gaćice jednako su udobne ispod traperica kao i ispod kratkih hlačica za teretanu - a koštaju manje od deset funti.