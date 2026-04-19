Donje rublje koje želite nositi: Udobno, praktično, a i oblikuje

Je li vaše donje rublje iznošeno? Britanski dobavljač gaćica Stripe & Stare kaže da prosječna žena posjeduje 20 pari, no 15 posto ih ostane nenošeno, a tri od pet priznaju da nose rastegnuto ili staro
Bez obzira jeste li posvećeni boksericama, ljubitelji tangica ili se pitate trebate li vježbati u brazilskim gaćicama - evo kako svojoj ladici s donjim rubljem pružiti malo ljubavi u godini koja dolazi.
Foto:
1. Procvat "bakinih gaća": Ove godine udobnost je sve. Baš kao što je prodaja tenisica premašila prodaju štikli, XL gaćice navodno nadmašuju tange. Stripe & Stareov veliki popis gaćica, koji je ispitao 2000 Britanki u dobi od 18 do 99 godina, otkrio je da je ovo omiljeni stil, a gotovo polovica ih je odabrala. Također je otkriveno da bi gotovo dvije trećine doživotno nosile "bakine gaće" umjesto tangi.
| Foto: LEONID IASTREMSKYI
Naravno, vaš izbor ne mora pasti na klasičan pamučni model. Čipka će doprinijeti da se uz udobnost i podršku na trbuhu ipak osjećate seksi.
| Foto: OLGA SKRED
2. Jesu li tange stvarno nestale: Pa, očito ne. Londonski brend donjeg rublja Boux Avenue prodaje otprilike 2,26 tangi za svaki par gaćica. I prodaja tangi visokog struka porasla je za 75 posto do kraja 2025. Oni koji odbijaju biti uhvaćeni s vidljivom linijom gaćica održavaju ovaj seksi, uski kroj živim. A odaberete li pamučni par nećete ih niti osjetiti.
3. Sportske tange: Znojenje u poliesterskim gaćicama nije zdravo. Poslušajte pametne marke koje proizvode gaćice posebno za sport. Underdays The Workout Thong izrađene su od brzosušeće tkanine i imaju pamučni umetak, funkcionalne šavove koji ostaju na mjestu i lycru koja se rasteže u četiri smjera kako bi se kretala s vama, a ne protiv vas. Nema trenja, ne dižu se i minimalno se vide, pa su savršene ispod tajica. Lululemon Invisiwear gaćice dizajnirane su za jogu i pilates, s pamučnim umetkom koji odvodi znoj i prozračni je. Uniqloove bešavne Airism gaćice jednako su udobne ispod traperica kao i ispod kratkih hlačica za teretanu - a koštaju manje od deset funti.
4. Gaćice za ciklus: Pojavile su se relativno nedavno, a generacija Z voli udobnost kao i zaštitu okoliša. Ove pametne upijajuće gaćice zamjenjuju higijenske proizvode tijekom menstruacije, a troslojni dizajn sprečava propuštanje dok se osjećate suho. Fluxies, popularni stručnjak za menstrualno donje rublje, kaže da jedan par njihovih gaćica zamjenjuje do 200 jednokratnih proizvoda, a od lansiranja 2017. godine, prodaja je spriječila da 40 milijuna jednokratnih higijenskih proizvoda završi na odlagalištu.
5. Gaćice s podrškom: Donje rublje za oblikovanje tijela napredovalo je otkako je Sara Blakely pokrenula Spanx 2000. godine. Sada Skims vlada, čija je suosnivačica Kim Kardashian. Najprodavaniji Core Sculpt ovog brenda koštao je 80 funti po komadu, oblikuju trbuh i ne stišću. No, možete pronaći i pristupačne modele koji dobro izgledaju.