Donosimo najbolje savjete za uspješan uzgoj i zdrave plodove

Povrće koje sami uzgajamo jamči nam kvalitetu i sigurnost jer znamo što smo i kako uzgojili. Upravo zbog toga mnogi se odlučuju na vlastiti vrt. Kako biste doznali sve o tome, u srijedu, 27. travnja, donosimo vam prilog 'Radovi u vrtu za početnike i znalce'.

POGLEDAJTE VIDEO: Vrt bez kemikalija

Ako ste početnik u sadnji i općenito vrtlarenju, ne trebate se pretjerano brinuti jer uzgoj ponekih biljaka nije tako kompliciran kao što se čini. Ne brinite se i savladajte tehnike koje su vrlo jednostavne i za potpune početnike.

U vlastitom vrtu moguće je posaditi ili posijati sve što zamislite, a izdvajamo najjednostavnije biljke koje će donijeti mnogo zdravih i jeftinih plodova za vas i vašu obitelj. Mnogi su u zabludi koja kaže da za vrtlarstvo treba imati posebno znanje ili puno zemlje. Saznajte kako uzgojiti rajčice, salatu, mahune, papriku, krastavce i tikvice.

Ipak, za dobar vrt ključno je pripremiti i tlo. No prvo saznajte koji tip tla imate u vrtu. Važno je i odabrati najbolji alat za obradu tla. Trebaju vam rukavice i škare, a otkrivamo na što treba paziti pri kupnji. Otkrijte koja je lopata najbolja, kako odabrati lopaticu, motiku, grablje, ali i čizme te odjeću.

Saznajte sve o prijateljskoj sadnji - koje sadnice se vole i potiču međusobni rast, a koje je sadnice bolje držati na suprotnim krajevima vrta. Uz voće i povrće, treba dodati cvijeće i začinsko bilje. Iako se vrlo dobro slažu u salati, rajčica i krastavac nikako se ne mogu uzgajati jedno pored drugog. Dapače, rajčici za rast ne odgovaraju susjedi iz obitelji tikvenjača. Ali jako se vole s bosiljkom i mrkvom, pa se preporučuje da se ove vrste zajedno siju jer će biti snažnije.

Izdvajamo i najčešće pogreške u vrtlarenju. U želji da što prije popune prostor u novom vrtu, ljudi često sade smreke, čemprese i drugu crnogoricu. No to nije najbolje rješenje. Vrt treba planirati, ali i znati koliko ga zalijevati. Koje su još pogreške, doznajte u našem prilogu.

Čak i ako živite u zgradi, možete imati svoj vrt. Tajna je u balkonu. No i za to su potrebni određeni uvjeti. Idealan balkonski vrt okrenut je prema jugu, a uspijevaju i oni koji gledaju na zapad ili istok. Najvažnije je da od proljeća do jeseni imate barem šest sati sunčeve svjetlosti. Ako imate manje sati, vrt će biti manje plodonosan. Kako uzgojiti vrt na balkonu te koje su biljke najpogodnije, otkrivamo u našem prilogu sa super savjetima.

