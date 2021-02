Ovo simpatično, šareno selo je središte tradicionalne irske glazbe koja se svake noći svirala u lokalnim pubovima prije pojave korone, no svi se nadaju kako će ubrzo ponovno biti tako, opušteno i veselo.

Doolin (irski: Dúlainn) smješten je u okrugu Clare na obali Atlantika i omiljeno je turističko odredište, kako Iraca tako i posjetitelja iz svih dijelova svijeta.

Ljudi koji tamo žive uglavnom se odlično služe irskim gaelskim jezikom u svakodnevnoj međusobnoj komunikaciji, koji nema previše sličnosti s engleskim pa je strancima nemoguće dokučiti o čemu razgovaraju.

U blizini Doolina su brojna arheološka nalazišta, od kojih mnoga datiraju iz željeznog doba pa čak i ranije.

Kako je Doolin dom tradicionalne irske glazbe, tamo je prije pandemije znalo biti vrlo veselo, posebno u večernjim satima - uz pivo i 'čašicu' razgovora. Selo ima nekoliko pubova, u kojima se svira uglavnom stara tradicionalna glazba.

Pogledajte kako to izgleda i poslušajte zvukove nekih stari vremena:

Zanimljivost vezana za ovo selo

Doolin je centar zbivanja u igrici ​​PlayStation 3 2007 Folklor. To je mračna fantazijska avantura nadahnuta zapadnjačkim bajkama. Radnja je smještena u misteriozni Doolin, a dvoje stranaca, Keats i Ellen, udružuju se kako bi otkrili tajanstvenu legendu u zabačenom selu koje postoji na granici snova i stvarnosti.

Likovi iz igrice ubrzo saznaju da Doolin služi kao ulaz u fantastična carstva, pun stvorenja, duhova i čudovišta. Kako bi razriješili misterij sela i njihove prošlosti, par mora putovati tim svjetovima i otkrivati njegove tajne.

Dramatični krajolik ovog sela i simpatične mještane posjetitelji ne zaboravljaju tako lako.

Do sela se najčešće dolazi automobilom, no postoje i autobusne kao i brodske linije.

Također, ovo mjesto je popularno odredište surfera zbog ogromnih valova.

Nekoliko kilometara od Doolina su ostaci dvorca Ballinalacken.

U blizini je i tvrđava O’Brein’s Tower koju posjetitelji obvezno odlaze pogledati, a nalazi se na Moherskim liticama (Cliffs of Moher).

Šetnica na ovoj litici uz Atlantski ocean pravi je izazov jer oštar i pomalo slankast oceanski vjetar tamo kao da nikad ne prestaje puhati, a njegova hladnoća probija vas do kostiju. No, bez obzira na to, sveukupni doživljaj te divlje irske strane je fantastičan.

Rijetki poljoprivrednici imaju ovako veličanstven pogled kao oni u okolici Doolina.

Pogled na selo iz zraka. U blizini Doolina nalazi se pristanište za brodiće koji turiste voze na obližnje Aranske otoke, no na raspored vožnji se ne može uvijek računati, jer vremenske prilike ponekad nisu pogodne za isplovljavanje.

Aranski otoci sastoje se od tri stjenovita otoka u zaljevu Galway, u zapadnom dijelu Irske, a vožnja brodom često obuhvaća i Cliffs of Moher i Aranske otoke.

Ljudi koji vole šetati gotovo netaknutom, pomalo divljom prirodom, u Doolinu i okolici dolaze na svoje. Šetnja je više nego ugodna jer je zrak izuzetno svjež, a tišina protkana zvukovima prirode, valova i vjetra nezaboravna.

Neki ljudi ponekad podcjenjuju snagu oceana pa se previše približe valovima.