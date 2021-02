Sve više ljudi željno je nekih novih načina putovanja i uživanja u prirodi, kao i svemu onome što su ljudi izgradili kroz povijest. Vlak je ponekad daleko više od pukog prijevoza od točke A do točke B, to je nezaboravno iskustvo koje svakim kilometrom donosi nešto novo i uzbudljivo.

POGLEDAJTE VIDEO Ana iz Zagreba pronašla je ljubav na Bora Bori:

Iako trenutno vrijeme nije pogodno za opušteno putovanje, nitko vam ne može zabraniti maštanje i planiranje. Imajte na umu da ni ova pandemije neće trajati vječno, a kad završi, spakirajte kofere i krenite...

Izdvojili smo najljepša putovanja vlakom u Europi:

Orient Express

VIŠE JE RUTA Ovo je jedan od najpoznatijih vlakova koji se spominje u mnogim književnim i filmskim djelima, a dašak njegove osobnosti mnogi žele iskusiti i danas. Sve je počelo 4. listopada 1883. godine kad je luksuzni vlak krenuo s pariške stanice Gar de l’Est na svoje prvo putovanje. Radilo se o relaciji Pariz - Istanbul. Vlak je u to doba bio revolucionaran u pogledu udobnosti i raskoši.

I dan danas putnici imaju priliku putovati originalnom rutom u obnovljenim vagonima koji datiraju s kraja 20-ih godina, a uređeni su u art deco stilu koji je obilježio to razdoblje, i to jednom godišnje. Ali, ostatak godine vlak prometuje na drugim, podjednako divnim rutama - na primjer, od Venecije do Londona. Više detalja potražite na službenoj internetskoj stranici.

Cinque Terre Express

TALIJANSKA SELA Želite li doživjeti Italiju u njezinom šarolikom svjetlu, svakako si priuštite vožnju ovim vlakom. Cinque Terre Express prometuje od 15. ožujka do 1. studenog, kreće svakih 20 minuta, a prolazi kroz pet pitoresknih sela - Levanto, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore i La Spezia. Više detalja pronaći ćete na njihovoj službenoj stranici.

Bernina Express

SREDIŠNJA EUROPA Obvezno uzmite sjedalo kraj prozora jer ne želite propustiti predivne prizore krajolika koji počinju u podnožju Alpa u švicarskom gradu Churu i završavaju u talijanskom Tiranu. Vožnja traje četiri i pol sata, a ruta obuhvaća 55 tunela i 196 mostova, uključujući i nekoliko impresivnih vijadukata.

Centovalli Express

ŠVICARSKA Iako nije toliko poznat kao neke od ostalih švicarskih željezničkih ruta, Centovalli Express je jednako lijep, a prednost putovanja njime je to što nema gužve. Putovanje traje dva sata, a vlak vozi od Domodossola do Locarna u Italiji. Putnici imaju priliku uživati u pogledu na vodopade, vinograde, planine pune snijega...

Cannes to Ventimiglia

OD FRANCUSKE DO ITALIJE Mnogi sjednu na ovaj vlak samo da bi uživali u pogledu, jer je zbilja nezaboravan, jedan od najživopisnijih u Europi. Putnici s jedne strane imaju pogled na more i obalu, a s druge na planine. Vlak polazi čak 30 puta dnevno, vožnja traje oko sat i 40 minuta, a cijena karte je stotinjak kuna.

Željeznice Ffestiniog i Welsh Highland

SJEVERNI WALES Četverosatni put od Caernarfona do Blaenau Ffestinioga vijuga kroz planine sjevernog Walesa, kombinira dvije povijesne željeznice i toliko je jedinstven da će vam se urezati u pamćenje. Parni strojevi zaustavljaju se u malim gradovima, prolaze pored kamenoloma, šuma...

Jacobite

ŠKOTSKA Vožnja starinskim vlakom na parnu lokomotivu po škotskom gorju traje dva sata. Ljubiteljima Harryja Pottera činit će se kao da se voze u Hogwarts Expressu. Ruta prolazi preko velebnog vijadukta, a putnici imaju nezaboravan pogled i na najveću britansku planinu te na treće po veličini jezero u Škotskoj, prenosi architecturaldigest.com.