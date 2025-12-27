Obavijesti

Lifestyle

SUPER JOJ STOJI

Doris Pinčić zablistala u haljini s efektom neba punog zvjezda

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: LEXALEX

Voditeljica je za koncert 'Božić u Ciboni' odabrala ženstvenu kreaciju našeg dizajnera, napravljenu od super sjajne tkanine koja je podsjetila na nebo posuto zvjezdama

Na koncertu 'Božić u Ciboni' Doris Pinčić pojavila se u dugoj haljini brenda LEXALEX, iza kojeg stoji dizajner Aleksandar Šekuljica, s kojim surađuje već dugi niz godina. Haljina imena Ivona u tamnoj nijansi osmišljena je kao klasična večernja silueta prilagođena velikoj pozornici.

Foto: LEXALEX

Kreacija ima naglašena ramena i prorez za dinamiku siluete, a nabori u području struka prate liniju tijela i stvaraju zanimljiv balans između gornjeg i donjeg dijela haljine. Materijal ima neodoljivi sjaj koji daje dojam zvjezdanog neba.

Foto: LEXALEX

Uz haljinu je Doris kombinirala klasične sandale zlatnog sjaja i make-up u prirodnim tonovima, čime je naglasak ostao na samoj haljini i maksi kroju.

U ESPLANADI FOTO Revija Hippy Gardena i Đurđice Vorkapić za 25 godina modne karijere
FOTO Revija Hippy Gardena i Đurđice Vorkapić za 25 godina modne karijere

Ova stilska priča uklapa se u Dorisinu prepoznatljivu estetiku te uglavnom bira jednostavne, ali konkretne glam komade. 

OSTALO

