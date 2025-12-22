Obavijesti

FOTO Revija Hippy Gardena i Đurđice Vorkapić za 25 godina modne karijere

Prikazani komadi prezentirani su kroz presjek silueta, materijala i konstrukcijskih rješenja koja su obilježila autorski razvoj kroz četvrt stoljeća. Tome je dodana i nova kolekcija te ideje za sljedeću sezonu
FOTO Revija Hippy Gardena i Đurđice Vorkapić za 25 godina modne karijere
U hotelu Esplanade Zagreb obilježeno je 25 godina djelovanja modnog brenda Hippy Garden, koji potpisuje dizajnerica Đurđica Vorkapić. Obljetnica je predstavljena kroz događanje koje je spojilo osvrt na dosadašnji rad brenda s njegovim aktualnim dizajnerskim smjerom unutar urbane modne scene. | Foto: Deyan DominionArt.com
