FOTO Revija Hippy Gardena i Đurđice Vorkapić za 25 godina modne karijere

Prikazani komadi prezentirani su kroz presjek silueta, materijala i konstrukcijskih rješenja koja su obilježila autorski razvoj kroz četvrt stoljeća. Tome je dodana i nova kolekcija te ideje za sljedeću sezonu
U hotelu Esplanade Zagreb obilježeno je 25 godina djelovanja modnog brenda Hippy Garden, koji potpisuje dizajnerica Đurđica Vorkapić. Obljetnica je predstavljena kroz događanje koje je spojilo osvrt na dosadašnji rad brenda s njegovim aktualnim dizajnerskim smjerom unutar urbane modne scene.
„Živjeti i stvarati viziju u kojoj istinski uživaš, to je neprocjenjivo blago. Moje modno stvaralaštvo uvijek nastoji biti korak ispred očekivanja, a Hippy Garden revije već godinama nisu samo modne prezentacije, već cjeloviti umjetnički doživljaj“, izjavila je dizajnerica Đurđica Vorkapić.
Tijekom večeri prikazan je izbor modela iz ranijih kolekcija, zamišljen kao pregled razvoja brenda kroz godine. Prikazani su ključni komadi koji su obilježili različite faze stvaranja, s naglaskom na siluetu, materijale i kroj.
Retrospektivni komadi i nove ideje uklopile su se u stilski opus Hippy Gardena te se logično nastavljaju na ovu impresivno dugu modnu karijeru
