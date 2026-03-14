Ovo su najfiniji doručci iz cijelog svijeta koje morate kušati

INDIJA - doručak se jako razlikuje od regije do regije jer je riječ o vrlo velikoj i raznolikoj zemlji. Zbog toga ne postoji jedno jelo koje bi se moglo nazvati tipičnim indijskim doručkom. U sjevernom dijelu zemlje često se za doručak jede Puri, prženi kruh koji se obično poslužuje uz začinjeni krumpirov curry. Također je popularno slatko jelo od pšenične krupice, Halva, koje se priprema s maslacem, šećerom i začinima. Umjesto kave, u Indiji se za doručak najčešće pije Masala chai, crni čaj s mlijekom i raznim začinima poput kardamoma, cimeta ili đumbira. Ovo toplo i aromatično piće gotovo je nezaobilazan dio jutarnjeg obroka u mnogim indijskim domovima. | Foto: 123RF