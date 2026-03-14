Ovo su najfiniji doručci iz cijelog svijeta koje morate kušati

Doručak je u mnogim kulturama najvažniji obrok dana, ali način na koji započinje jutro razlikuje se od zemlje do zemlje. Dok negdje prevladavaju jednostavni sendviči ili peciva, drugdje se na stol iznose topla jela, voće i bogate kombinacije okusa
Upravo te razlike otkrivaju koliko su prehrambene navike povezane s tradicijom, klimom i lokalnim namirnicama. U nastavku pogledajte kako izgledaju doručci po svijetu.
TURSKI DORUČAK - doručak je jedan od najvažnijih obroka u danu i često je vrlo bogat i raznolik. Tradicionalni doručak naziva se “kahvaltı”, što u prijevodu znači „prije kave“.
Na turskom doručku obično se poslužuju različite vrste kruha, poput popularnog peciva Simit. Uz kruh se često jedu masline, kajmak, svježe rajčice i krastavci. Na stolu se također mogu naći sudžuk, začinjena kobasica, te razne vrste džemova, marmelada i meda.
Jedno od poznatih jela koje se često priprema za doručak je Menemen, jelo od jaja, rajčica i paprike koje podsjeća na omlet. Doručak se najčešće završava jakim turskim čajem, a ponekad i tradicionalnom turskom kavom.
INDIJA - doručak se jako razlikuje od regije do regije jer je riječ o vrlo velikoj i raznolikoj zemlji. Zbog toga ne postoji jedno jelo koje bi se moglo nazvati tipičnim indijskim doručkom.
U sjevernom dijelu zemlje često se za doručak jede Puri, prženi kruh koji se obično poslužuje uz začinjeni krumpirov curry. Također je popularno slatko jelo od pšenične krupice, Halva, koje se priprema s maslacem, šećerom i začinima.
Umjesto kave, u Indiji se za doručak najčešće pije Masala chai, crni čaj s mlijekom i raznim začinima poput kardamoma, cimeta ili đumbira. Ovo toplo i aromatično piće gotovo je nezaobilazan dio jutarnjeg obroka u mnogim indijskim domovima.
BRAZILSKI DORUČAK - je često jednostavan, ali nezaobilazan dio jutarnje rutine, a kava ima vrlo važnu ulogu. Jedno od popularnih pića je Pingado, kava s malo vrućeg mlijeka koja se obično lagano zasladi šećerom. Osim kave, za doručak se često piju svježi voćni sokovi ili čokoladno mlijeko.
Na stolu se najčešće nalazi takozvani Pão francês, vrsta kruha slična baguetteu. Taj kruh se obično jede premazan maslacem, a često se dodaju i sir ili šunka.
Vrlo popularno jelo za doručak je i Pão de queijo, mali kruščići sa sirom koji su hrskavi izvana, a mekani iznutra. Uz to mnogi Brazilci doručkuju i granolu, često posluženu s jogurtom ili voćem.
MAROKANSKI DORUČAK - često uključuje Khobz, tradicionalni okrugli kruh koji je prozračan i mekan. Taj kruh se obično poslužuje uz med, maslinovo ulje i mladi sir, što čini jednostavan, ali hranjiv obrok.
Uz kruh, u marokanskom doručku često se jedu i juhe ili variva od ječma, koja pružaju dodatnu energiju za početak dana. Nezaobilazno je i Moroccan mint tea, osvježavajući čaj od mente koji se pije u svako doba dana i gotovo uvijek prati doručak.
NJEMAČKI DORUČAK - doručak je jednostavan, ali izdašan i temelji se na nekoliko tradicionalnih elemenata. Najčešće se jede kruh ili pogačice, često raženi ili od integralnog brašna, uz hladne nareske, narezani sir, a ponekad i jetrena kobasica. Kruh se obično premazuje maslacem, marmeladom ili medom.
U hotelima doručak može uključivati i palačinke s jabukama, omlete s krumpirom i/ili sirom, a često se poslužuju i müsli te sezonsko voće. Ovaj obrok kombinira jednostavnost s hranjivošću, što ga čini idealnim početkom dana.
MEXIČKI DORUČAK - je vrlo raznolik i razlikuje se od regije do regije, no neki su klasici gotovo svugdje prisutni. Temelj doručka obično čine jaja, grah i tortilje pripremljene na različite načine.
Jedno od najpoznatijih jela je Chilaquiles, gdje se tortilje režu na trokute, peku ili prže, a poslužuju se sa sirom, jajima, grahom i salsom. Drugi klasik su Huevos Rancheros, poznata kao rančerska jaja, gdje se tortilje poslužuju pečene s jajima, povrćem i pikantnom salsom. Ovaj doručak je hranjiv, zasitan i pun okusa karakterističnih za Meksiko.
U COSTA RICI I NICARAGUI - doručak je vrlo sličan, a jedan od najpoznatijih obroka je Gallo Pinto. Radi se o prženoj riži i grahu, začinjenoj crvenom paprikom, lukom, korijandrom i tradicionalnom kostarikanskom salsom.
Gallo pinto se obično poslužuje uz jaja, avokado i sir, čime nastaje hranjiv i zasitan doručak koji daje energiju za cijeli dan. Ovaj obrok smatra se simbolom jutarnje rutine u obje zemlje i često se jede uz šalicu kave.
ŠVICARSKI DORUČAK - jedan od najpoznatijih i najpopularnijih doručaka je Müsli, koji je nastao upravo u toj zemlji. Tradicionalno se radi od zobi, miješanog suhog voća, sjemenki i orašastih plodova, a jede se s jogurtom ili mlijekom.
Müsli se ponekad priprema i večer prije, kako bi se zob natopila i postala kremasta kaša. Na vrh se često dodaje ribana ili narezana jabuka, a mogu se koristiti i druge vrste sezonskog voća, poput trešanja ili bobičastog voća, čime doručak postaje svjež i nutritivno bogat.
MALEZIJSKI DORUČAK - odražava bogatu i multietničku kulinarsku tradiciju zemlje, s utjecajima iz Indije, Kine, Portugala, Nizozemske i Engleske. Jedno od najpoznatijih jela za doručak je Nasi Lemak, koje se često poslužuje umotano u lišće banane, što omogućava da se lako ponese sa sobom.
Nasi lemak se sastoji od riže kuhanih u kokosovom mlijeku, koja je slatkastog okusa, i poslužuje se uz razne dodatke. Najčešće su to inćuni, prženi kikiriki, krastavci, tvrdo kuhana jaja i ljuti umak sambal, što jelu daje kombinaciju slatkog, slanog i pikantnog okusa. Ovaj doručak pruža energiju i izdašan je početak dana u Maleziji.
AUSTRALIJA - doručak je raznolik, ali zajednički nazivnik je kava. Australci su poznati po kulturi ispijanja kave, osobito u gradovima poput Melbournea, gdje navodno postoji oko dvije tisuće kafića. Popularni su vegetarijanski doručci s voćem, smoothiejima, pahuljicama i jogurtom. Vikendom doručak je obilan i uključuje avokado, jaja, rajčice i pečene gljive, često u kombinaciji s tostom ili kruhom.
U Kini - doručak jako varira po regijama. U Hong Kongu i južnim provincijama popularan je dim sum, uključujući tijesto kuhano na pari, rižine kuglice, tjesteninu i supe. U sjevernoj Kini često se jede jianbing, vrsta palačinke pečene na rešetki i prekrivene tankim omletom s raznim dodacima poput umaka, zelenog povrća i sjemenki.
ŠVEDSKA, DANSKA I NORVEŠKA - U nordijskim zemljama doručak se često temelji na jednostavnom kruhu s raznim dodacima. U Danskoj poznat je kao Smorrebrod, u Norveškoj Smorbrod, a u Švedskoj Smrgas. Riječ je o jednom ili više slojeva kruha (najčešće raženog) s namazom od maslaca, sira ili majoneze te nadjevom poput sušene ribe, hladnih naresaka, kuhanih jaja, sira ili povrća. U Švedskoj se također jede Filmjölk, kiselo mlijeko s bobičastim voćem. U svim tim zemljama doručak se prati velikom šalicom kave.
U FRANCUSKOJ I ITALIJI - doručak je iznenađujuće jednostavan s obzirom na bogatu kulinarsku tradiciju tih zemalja. Ujutro su kafići puni ljudi koji uz kavu najčešće jedu slatko pecivo – u Francuskoj to su Croissant, a u Italiji Cornetto.
Ponekad se u Francuskoj može pojesti i jaje s nekoliko šnita bageta ili kruh s maslacem i marmeladom. U talijanskim domovima doručak se često sastoji od kruha s marmeladom ili Nutellom, ali u osnovi uvijek ostaje slatki obrok, prigodan uz jutarnju kavu.
UJEDINJENO KRALJEVSTVO - U Ujedinjenom Kraljevstvu doručak je poznat po svom obilju i zasitanosti, a sinonim je full English breakfast. Taj doručak uključuje jaja, kobasice, debelo rezanu slaninu, pečeni grah, gljive, tost, rajčice, a ponekad i krvavice. Uz sve to obavezno ide čaj, što čini ovaj obrok vrlo izdašnim – gotovo sigurno je da nakon njega nitko neće osjetiti glad do ručka.
GRČKI DORUČAK - je raznolik i svjež, a temelji se na lokalnim namirnicama. Često se jedu meko ili tvrdo kuhana jaja, omleti s rajčicama i feta sirom, različita peciva, sirevi, krastavci i masline.
Međutim, prava zvijezda grčkog doručka je grčki jogurt, obično poslužena s medom i orašastim plodovima. Kombinacija kremastog jogurta, slatkog meda i hrskavih orašastih plodova savršen je način da se započne dan.
JAPANSKI DORUČAK - U Japanu doručak je zdrav i vrlo raznolik. Tradicionalni japanski doručak može uključivati Miso soup, rižu kuhanu na pari, ukiseljeno povrće, ribu, omlete i sušene alge, uz još razne delicije karakteristične za japansku kuhinju. Sve to se obično praćeno zelenim čajem, koji je nezaobilazan dio jutarnjeg obroka.
DORUČAK U UGANDI: U Ugandi, naručiti “rolex” ne znači tražiti luksuzni sat, već tamošnji omiljeni doručak – omlet čije ime vjerojatno potječe od izraza rolled eggs, odnosno preklopljena jaja. Radi se o omletu s dodatkom povrća, pečenom na ploči ili u tavi, a zatim položenom na vrući svježi chapati – tijesto slično palačinki ili tortilji – i zamotanom poput palačinke. Najukusniji je dok je vruć, najbolje kušan na jednom od mnogobrojnih uličnih štandova. Zahvaljujući čvrstom obliku, savršeno je za jelo u hodu, što ga čini praktičnim i omiljenim među lokalnim stanovništvom.
PAKISTANSKI DORUČAK: doručak varira prema regijama, ali obično se u njemu nađu jaja, obično omlet, i plosnati kruhovi poput rotija i parathe, kao i dodaci poput slanutka. Za piće Pakistancima je omiljen čaj, a uvijek se može naći i dobrog jogurta. U posebnim prigodama jede se halwa puri - prženi kruh serviran s grizom i curryjem od slanutka i krumpira.
ARGETINSKI DORUČAK: U Argentini se večera kasno, pa je doručak obično vrlo jednostavan: kava s mlijekom i tost ili kroasan. Kavu se može zamijeniti jakim čajem maté koji je popularan i u drugim zemljama Južne Amerike, uz facturas - slatko argentinsko pecivo.
DORUČAK U MYANMARU: Nacionalno jelo u Myanmaru zove se mohinga, riječ je o krepkoj ribljoj juhi s okruglicama od griza, limunskom travom, đumbirom, lukom i ponegdje s brašnom od slanutka. Na vrh često dođe prženo tijesto ili kuhana jaja. Zvuči dosta obilno za doručak, ali Burmanci uz to piju zeleni čaj ili čaj s kondenziranim mlijekom.
DORUČAK U EGIPTU: Priča se da se još od vremena starog Egipta u toj zemlji za doručak jede medames. To se jelo radi od boba koji se kuha preko noći i začinjen je maslinovim uljem, kuminom, peršinom, lukom limunom i čili papričicama. Služi se toplo ili na sobnoj temperaturi, uz dodatak kuhanih ili prženih jaja uz pita kruh.
DORUČAK U FILIPINIMA: Jutarnji obruk na Filipinima uključuje voće, slatke role i jelo po imenu longsilog - kobasice s prženom rižom s bijelim lukom i jajima. Ova zemlja ima na pretek voća svake vrste, svaka sezona donosi svoje - mango, papaje, ananase, guave, pomelo...
DORUČAK U POLJSKOJ: Slično nordijskim zemljama, u Poljskoj se također jedu sendviči s jednom šnitom kruha, takozvani kanapki. Na kruh ili pecivo koje može biti svih oblika i veličina stavljaju se hladni naresci, mesni namazi, kobasice, meki i tvrdi sirevi, rajčice, jaja...
DORUČAK U UKRAJINI, BJELORUSIJI, RUSIJI: Ove zemlje nisu u velikoj ljubavi, blago rečeno, ali jedan od zajedničkih dijelova njihove baštine je i doručak. Jedu se sirniki, debele, blago slatke palačinke s mladim sirom, pa pržene u maslacu dok ne dobiju zlatnu boju. Neki dodaju i voće poput grožđica ili sušenih marelica, jabuka ili krušaka. Obično se služe s bobičastim voćem i kiselim vrhnjem.
DORUČAK U VENUZUELI I KOLUMBIJI: Arapa je jedno od najvažnijih jela venecuelanske i kolumbijske kuhinje. Raširen poput kruha u nekim drugim zemljama, radi se u svakom domu i prati većinu obroka, a dostupan je i na uličnim štandovima i u restoranima. Za doručak, ovaj plosnati kukuruzni kruh je ili pržen ili pečen, prerezan i napunjen sirom, crnim grahom, ponekad avokadom i piletinom ili svinjetinom.
VIJETNAM - Svim putnicima u Vijetnam dovoljno energije za razgledavanje, a opet ne previše zasitno, dat će pho, juha od rižinim okruglica i mesa. To se jelo poslužuje cijeli dan, ali kod uličnih prodavača najbolji se može naći ujutro, jer se tijekom noći ukuhavaju kosti za juhu. Može se jesti i drugo, recimo op-la, sendvič s prženim jajima i (ponekad) svinjskim kobasicama. Pije se rashlađena kava zaslađena kondenziranim mlijekom.
