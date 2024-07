Dosadio vam je 'doggy'? Tu je froggy seks poza za njen užitak

Iako mnogi parovi vole kad im seks pomalo zahvati rutina, jer se uz svakodnevne obaveze nije uvijek lako nositi i s novostima u krevetu, povremena promjena poza, ili nadogradnja one jedne dosadne, može biti iznimno korisna za vaš intimni život. Jer, ako baš sve što će se događati u krevetu znate unaprijed i ništa se ne mijenja, to će s vremenom dovesti do zasićenja, pa i do odustajanja od seksa, što nije poželjno. Zato je dobro povremeno promijeniti barem ono za što vam ne treba ni puno novca ni puno truda, ističu stručnjaci, a prenosi Cosmopolitan.

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Želite li samo malo modificirati dosadnu doggy pozu, bit će dovoljno da se, umjesto da se oslanjate na rukama i koljenima, malo više nagnete naprijed, tako da vam je glava naslonjena na ruke ili jastuk. Ovo lagano podešavanje je odličan potez, jer nudi više stabilnosti, udobnosti i omogućava dublje prodiranje partnera.

Foto: Dreamstime

- Za mnoge žene ovo omogućava i otvaranje vagine pod kutem koji im je ugodan, kaže Rhiannon John, stručnjak za odnose na Bedbible.com, a definitivno omogućava i da žena sama s rukama ispod tijela pojača doživljaj stimulacijom klitorisa.

Još jedna modifikacija doggy poze je leapfrog, što u prijevodu znači preskok. I ova je poza inspirirana poskakivanjem žaba, no nije fora u tome da preskočite partnera. Treba se spustiti na koljena i dlanove, kao kod doggy poze, ali čelo naslonite na krevet dok kukove podižete u zrak. Idealna je također za parove koji uživaju u dubljoj penetraciji, a ako dodate jastuke za podizanje guze, doživjet ćete nezaboravno iskustvo.

Neki kažu kako se ova igra može nadograditi masažom partneričinih leđa dok partner penetrira, s tim da ih treba podmazati s malo meda, ili kremom koja je vrlo masna, a postoji i opcija u kojoj muškarac uvelike može pomoći trudnoj partnerici ako se odluče za tu pozu. U tom slučaju muškarac treba sjesti s ispruženim nogama, a žena će sjesti njemu u krilo tako da on gleda u leđa i može se spustiti i osloniti na njegove noge da joj poza bude ugodnija.

Jedna od zanimljivih varijacija je i froggy, jedna od poza na temelju koje bi se mogle ispisati nove stranice Kama Sutra. Da, dobro ste pročitali: to je poza koju u seksu prakticiraju žabice. Naime, proučavajući bizarne seksualne navike vodozemaca, znanstvenici su otkrili inovativni seksualni položaj. Radi se o varijaciji kaubojske poze, samo – obrnuto. U ovom slučaju muškarac sjedi na rubu kreveta, a noge su mu čvrsto na podu. Žena treba sjesti na njega okrenuta leđima, a noge treba jako raširiti i spojiti u petama - kao žaba koja se sprema skočiti.

Foto: 123RF

Poza se može modificirati tako da se žena spusti na pod i osloni na ruke te noge postavi u položaj kao žaba koja će skočiti, s podignutom stražnjicom. Možete biti i malo zločeste: Spustite ruke ispod tijela, s glavom na mekom jastuku, tako da ruke ostaju slobodne za igranje klitorisom.

Oni stariji vjerojatno će preferirati jednostavnu žablju pozu u kojoj muškarac sjedi na krevetu, a žena sjeda u njegovo krilo okrenuta leđima.