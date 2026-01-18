Dosadio vam je posao 'od 9 do 5'? Ove zemlje nude i do 80.000 eura da se preselite

ITALIJA - 30.000 eura - Zemlja koju svake godine posjećuje 57 milijuna turista nudi novac za preseljenje u idilične regije - ali postoji kvaka. Talijanska vlada želi tako naseliti područja zemlje u kojima se smanjuje broj stanovnika zbog egzodusa mladih Talijana u veće gradove ili u inozemstvo. Jedno od ponuđenih područja je slikovito jugozapadno područje Kalabrije, gdje obitelji dobivaju novac za preseljenje u jedno od devet sela. Druge mogućnosti uključuju selidbu na samu 'petu čizme'. Podnositelji zahtjeva ne smiju biti stariji od 40 godina i moraju se preseliti u roku od 90 dana od prihvaćanja prijave. I postoji još jedan uvjet - morat će ili pokrenuti posao koji koristi lokalnom stanovništvu ili popuniti traženo radno mjesto koje lokalna zajednica teško obavlja.