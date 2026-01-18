Dosadio vam je posao 'od 9 do 5'? Ove zemlje nude i do 80.000 eura da se preselite

Ideja o bijegu od uobičajenog života i hrvatskih problema nešto je o čemu mnogi barem sanjaju. Ako ste među njima, dobro je znati da postoje zemlje koje nude i do 80.000 eura onima koji su spremni preseliti se. A neke od njih nalaze se i u Europi
Ako mislite da imate ono nešto što je potrebno za 'dići sidro' i otići u nepoznato, ovo su destinacije koje će vam se isplatiti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
IRSKA - 83.000 eura - Irska politika "Naši živi otoci" osigurava pozamašnu svotu za sve koji obnavljaju prazne ili napuštene nekretnine na otocima na otvorenom moru. Ova inicijativa ima za cilj povećati broj stanovnika i revitalizirati udaljene zajednice uz zapadnu obalu Irske. Postoje 23 naseljena otoka na otvorenom moru koja ispunjavaju uvjete za program. 2016. godine ukupno ih je naseljavalo samo 2734 stanovnika. Jedan od najpoznatijih otoka uključenih u program su Aranski otoci, koji se sastoje od tri slikovita stjenovita otoka, Inishmaana, Inisheera i Inishmorea, gdje su snimani dijelovi filma The Banshees of Inisherin (Duhovi otoka). Svatko se može prijaviti, no nekretnina koja se obnavlja mora biti prazna ili napuštena, izgrađena prije određenog datuma (2007.) i nenaseljena minimalno razdoblje.
ITALIJA - 30.000 eura - Zemlja koju svake godine posjećuje 57 milijuna turista nudi novac za preseljenje u idilične regije - ali postoji kvaka. Talijanska vlada želi tako naseliti područja zemlje u kojima se smanjuje broj stanovnika zbog egzodusa mladih Talijana u veće gradove ili u inozemstvo. Jedno od ponuđenih područja je slikovito jugozapadno područje Kalabrije, gdje obitelji dobivaju novac za preseljenje u jedno od devet sela. Druge mogućnosti uključuju selidbu na samu 'petu čizme'. Podnositelji zahtjeva ne smiju biti stariji od 40 godina i moraju se preseliti u roku od 90 dana od prihvaćanja prijave. I postoji još jedan uvjet - morat će ili pokrenuti posao koji koristi lokalnom stanovništvu ili popuniti traženo radno mjesto koje lokalna zajednica teško obavlja.
JAPAN - 27,500 eura Izvan Europe, poticaji mogu biti jednako kreativni. Japanski "Program regionalne revitalizacije" nagrađuje preseljenje u ruralna područja. Ovo je dio nacionalne strategije za suzbijanje neravnoteže stanovništva. Inicijativa je osmišljena kako bi udahnula novi život mirnijim dijelovima Japana iz kojih se mladi lokalni stanovnici sele u užurbane metropole poput Tokija i Kyota. Jedno mjesto na koje biste se mogli pridružiti ovom programu je mali ribarski gradić Takahama. Smješteno u prefekturi Fukui, ovo idilično selo poznato je po svojim prekrasnim plažama.
ŠVICARSKA - 21.000 EURA Prekrasno selo s pogledom na Alpe plaća za preseljenje u pokušaju da u to područje dođe više obitelji. Smješten na jugozapadu Švicarske, Albinen nudi do 21.000 eura svima koji su spremni pomoći u povećanju populacije. Iako zvuči gotovo previše dobro da bi bilo istinito, postoji velika kvaka koja dolazi s unosnom ponudom u gotovini. Potencijalni novi stanovnici morat će moći izdvojiti do 200.000 švicarskih franaka (oko 207.000 eura funti) za svoj novi dom te moraju biti mlađi od 45 godina. No, najveći uvjet je obavezati se na život u Albinenu 10 godina i na kraju postati državljanin Švicarske.
| Foto: Udo Bernhart/DPA
GRČKA - 17.500 EURA Grčka ima drugačiji pristup na otoku Antikitera, gdje se novim stanovnicima nudi 500 eura mjesečno tijekom tri godine, isplaćenih putem Grčke pravoslavne crkve, kako bi se potaknulo ljude da se tamo nasele. Uspješni kandidati, osim mjesečne isplate, dobivaju i besplatnu kuću te zemljište. Udaljeni i mirni otok ima vrlo malu populaciju, a cilj programa je povećati broj stanovnika i poboljšati gospodarstvo otoka. Program je prvenstveno usmjeren na privlačenje mladih obitelji s djecom i kvalificiranih radnika u područjima poput poljoprivrede, ribarstva ili ugostiteljstva, kao i stručnjaka koji rade na daljinu.
SAD - 10.000 eura Mali gradovi diljem Amerike nude udaljenim radnicima tisuće dolara u gotovini i druge poticaje za preseljenje u pokušaju da ponovno ožive svoja gospodarstva. Američke savezne države poput Zapadne Virginije, Indiane, Oklahome i Aljaske nude novčane potpore i pogodnosti poput besplatnih aktivnosti na otvorenom ili prostora za zajednički rad kako bi privukle udaljene radnike. Poticaj malih gradova da ojačaju svoja gospodarstva radom od kuće dolazi u trenutku kada su mnogi poslodavci zadržali radno vrijeme izvan ureda od početka pandemije. Oni koji uživaju u takvim pogodnostima imaju slobodu živjeti gdje god žele, a mali gradovi su to primijetili.
ŠPANJOLSKA - 3000 eura - Nećete se obogatiti, ali ako vas srce vuče u Španjolsku, Ponga je mjesto za vas. Grad i općina na sjeverozapadu Španjolske, želi ojačati svoje lokalno gospodarstvo, a uz početni iznos po osobi koja se odluči preseliti u grad, Ponga će dodati još toliko za svaku bebu rođenu tamo. Nadaju se da će na ovaj način povećati populaciju od oko 600 stanovnika. Kvaka je da se morate obavezati na život u Pongi barem pet godina.