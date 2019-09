Došao je biti kum na vjenčanju, a mlada je kleknula pred njega

Velšanin Paul Schoproni (40) godinama je prosio partnericu Aleashu Pilawu (36), a ona nikako nije 'popuštala'. Nakon nekog ju je vremena počeo svakodnevno s raznim romantičnim gestama uvjeravati da se uda za njega, ali ga je ona, inače menadžerica za ljudske resurse i majka troje djece, stalno odbijala. No nedavno je ipak odlučila kako je vrijeme da svom dragom nadoknadi sav njegov trud, pa mu je poklonila iznenađenje kakvom se nakon toliko prošnji uopće nije nadao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Aleasha je organizirala da Paul dođe na vjenčanje prijatelja kojem je trebao biti kum, a kad je vidio da mu je dugogodišnja djevojka odjevena u bijelo, shvatio je da će mu se uskoro ispuniti najveća životna želja. I da je došao na vlastito vjenčanje.

Aleasha je naime potajno organizirala njihovo vjenčanje, te je pred zaprepaštenog Paula i oltar došetala pjevajući pjesmu "It Should've Been Me". Na snimci s vjenčanja (gore) vidi se kako ju Paul promatra u šoku, i izgleda kao da pokušava doći do zraka. Na kraju svoje izvedbe buduća se mladenka spustila na jedno koljeno i 'za svaki slučaj' i službeno zaprosila svog dečka - koji je to za nju radio dvije godine, nekad i po 30 puta na dan,

Paul je prvo, u šali naravno, rekao "Ne" i glumio da se sprema pobjeći, ali se brzo 'otopio', poljubio buduću suprugu rekao "Da".

- U zadnje me je dvije godine prosio i po 30 puta dnevno - objasnila je je Aleasha, i u šali dodala da je 'prezaposlena da ju netko po cijele dane prosi'. Osim toga, kaže, već je dvaput bila u braku, pa je pomalo oklijevala treći put se udati.

- Prije je Paul znao satima stajati vani sa natpisom "Hoćeš li se udati za mene" i čekati da ja prođem, pa sam ga napokon odlučila spasiti od upornog sramoćenja - priznala je novopečena mlada za britanski Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: