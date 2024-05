'Došla mi je svekrva i traži da se drugačije oblačim u svojoj kući. Muž se slaže, što da radim?'

Sretno sam udata za muškarca koji je 10 godina stariji od mene. Živimo u lijepoj kući sa bazenom i jacuzzijem u kojem volim uživati nakon dugotrajnog dana. Obično plivam, provedem neko vrijeme u jacuzziju, sunčam se u bikiniju i hodam po kući u mini topu i kratkim hlačicama. No, nedavno nam je u posjetu došla svekrva, koja smatra da sam previše razgolićena, pa sad i suprug traži da se ne pokazujem u bikiniju kad je njegova mama kod nas i da se preodjenem za ručak ili večeru. Ne znam što da radim - požalila se anonimna žena.

- Moja svekrva je došla k nama nedavno, na mjesec dana. Starija je generacija, ponekad malo konzervativna i ponekad pasivno-agresivna. Tako moj suprug sada zahtijeva da se ne pokazujem u bikiniju dok je ona kod nas i da se presvlačim prije zajedničkog objeda. To me iritira, jer ne mislim da moj outfit bilo koga može uvrijediti. Ne želim nikog uvrijediti, no to je moja kuća i želim biti slobodna i opuštati se onako kako mi paše - dodala je svome pitanju.

svekrva | Foto: Dreamstime

Piše i da je suprugu odgovorila kako je njegova mama gost u kući i da ne želi mijenjati svoje ponašanje, no uznemirena je zbog zahtjeva koje joj on nameće i smatra ih licemjernima.

- Inače se nastojim prilagoditi svekrvi, pa pripremam meso, iako sam ja vegetarijanka. Također, preselila sam svoj ured da bi ona mogla biti u toj prostoriji i da joj bude ugodno - napisala je, zapitavši se još jednom griješi li kad su u pitanju njene navike opuštanja i slobode u vlastitom domu, prenosi Bright Side.