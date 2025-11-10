Obavijesti

Doule: 'Mi smo podrška, ne miješamo se u odluke liječnika'

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
Doule: 'Mi smo podrška, ne miješamo se u odluke liječnika'
Zagreb: Panel "Budimo glasniji od Baby Bluesa - pomozimo majkama tek rođenih beba" | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Doula neće sugerirati ženi da odbije neku medicinsku proceduru, niti će dovoditi u pitanje odluke liječničkog tima. Njihov je zadatak osigurati da se žena u cijelom procesu osjeća informirano i poštovano

U jeku idealizirane slike majčinstva koja dominira društvenim mrežama, kampanja 'Budimo glasniji od baby bluesa', koju su pokrenule tvrtka Libresse Hrvatska i Hrvatska udruga doula, donijela je bitan razgovor o emocionalnim izazovima s kojima se suočavaju majke neposredno nakon poroda. Na panelu posvećenom toj temi, stručnjakinje su otkrile sve o postporođajnom razdoblju, rušeći tabue i nudeći konkretne oblike pomoći.

