Doula neće sugerirati ženi da odbije neku medicinsku proceduru, niti će dovoditi u pitanje odluke liječničkog tima. Njihov je zadatak osigurati da se žena u cijelom procesu osjeća informirano i poštovano
Doule: 'Mi smo podrška, ne miješamo se u odluke liječnika'
U jeku idealizirane slike majčinstva koja dominira društvenim mrežama, kampanja 'Budimo glasniji od baby bluesa', koju su pokrenule tvrtka Libresse Hrvatska i Hrvatska udruga doula, donijela je bitan razgovor o emocionalnim izazovima s kojima se suočavaju majke neposredno nakon poroda. Na panelu posvećenom toj temi, stručnjakinje su otkrile sve o postporođajnom razdoblju, rušeći tabue i nudeći konkretne oblike pomoći.
