Dr. Barčot: Užareni auti kobni su za djecu već nakon 15 minuta

Svake godine iznova treba podsjetiti na strašnu praksu ostavljanja djece u zatvorenim automobilima na suncu, jer bez obzira na sve dosadašnje tragične slučajeve - ovaj se problem i dalje ponavlja svakog ljeta. U tim situacijama teška oštećenja dječjeg organizma nastupaju već nakon 15 minuta, a smrt nakon 15-45 minuta.

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- Ostavljanje djeteta u zaključanom automobilu na suncu smrtonosna je zamka u kojoj tragedija može nastupiti već nakon 15 minuta. Automobil parkiran na suncu djeluje poput staklenika, pa lim i stakla upijaju toplinu, zbog čega unutrašnjost vozila postaje užareni kavez u kojem temperatura raste ekstremno brzo. Svake godine imamo takvih slučajeva u našem hitnom pedijatrijskom prijemu - govori nam prim.dr. Zoran Barčot dodajući da su djeca u ovakvim slučajevima u posebnoj opasnosti jer njihova tijela nisu minijaturne verzije tijela odraslih osoba nego imaju potpuno drukčiju biologiju.

Doktor Zoran Bar?ot iz Klai?eve bolnice dao je kratku izjavu o upotrebi pirotehnike | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Prim. dr. Zoran Barčot

Drugim riječima, dječje tijelo se zagrijava od tri do pet puta brže i prisutna je nezrela termoregulacija jer djeca imaju manju površinu kože za znojenje, što znači da se njihovo tijelo ne može učinkovito hladiti. Kad tjelesna temperatura djeteta dosegne 40 stupnjeva, nastupa toplinski udar. Iznad 41,5 stupnjeva, stanice odumiru, krv se zgušnjava te dolazi do nepovratnog oštećenja mozga i zatajenja vitalnih organa. Zbog svega toga prim. dr. Barčot podsjeća na psihološki fenomen, takozvani sindrom zaboravljenog djeteta. Jer tragedije se, naime, najčešće ne događaju zbog svjesnog nemara nego zbog privremenog zakazivanja ljudskog mozga pod utjecajem stresa, kroničnog umora i promjene svakodnevne rutine.

- Kad roditelj funkcionira na takozvanom autopilotu, primjerice, vozi na posao rutinskim putem, a taj dan iznimno mora ostaviti dijete u vrtiću, mozak može stvoriti lažno sjećanje da je dijete već uspješno zbrinuto, osobito ako ono mirno spava na stražnjem sjedalu. Zato je važno stvoriti sigurnosne navike i spriječiti tragediju - upozorava liječnik.

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Pritom misli na pravilo "pogledaj prije nego što zaključaš" (stjecanje navike obaveznog otvaranja stražnjih vrata pri svakom izlasku iz vozila) i na trik -podsjetnik (svoje osobne stvari bez kojih ne možete ući na posao ili u kuću, poput mobitela, novčanika, torbe..., uvijek stavite na pod stražnjeg sjedala, pokraj dječje sjedalice). Odličan način je i da se velika igračka plišanog medvjedića uvijek drži na dječjem sjedalu kada djeteta nema u autu, a kad je dijete u sjedalici, igračka se premješta na suvozačevo sjedalo kao podsjetnik. Na sve bi uvijek trebalo raditi dvostruku provjeru s partnerom ili vrtićem, primjerice, da vas nazovu iz vrtića ako dijete nije došlo do 9 sati. Vodite računa i da kod kuće parkirani automobil uvijek držite zaključan kako kako se djeca tijekom igre ne bi sama uvukla unutra i ostala zarobljena.