PAKLENO U EUROPI Dvoje djece umrlo u autu od vrućine: Deseci tisuća domova ostali bez struje

Vlasti u sjevernoj Francuskoj nastojale su u srijedu ponovno uspostaviti opskrbu električnom energijom za 68.000 kućanstava pogođenih nestankom struje u jeku žestokog toplinskog vala koji već danima prži veći dio zapadne Europe. Prioritet u obnovi opskrbe imali su zdravstveni centri i druga ključna postrojenja, dok su domovima za starije osobe nakon nestanaka struje u utorak osigurani agregati. Vlasti su priopćile da je uzrok prekida opskrbe bio kvar na transformatoru.

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- Incident je bio slučajan i povezan s aktualnim toplinskim valom. Nitko nije ozlijeđen - navodi se u priopćenju.

Rekordne temperature diljem Europe, koje se kreću i do 18 stupnjeva Celzijevih iznad normalnih, prema Reuters Climate Monitoru, poremetile su prometne mreže i prisilile škole i turistička mjesta na zatvaranje. Meteorološka agencija Meteo France izjavila je da su uvjeti usporedivi s toplinskim valom u kolovozu 2003. koji je trajao 16 dana i prema procjenama uzrokovao 80.000 dodatnih smrtnih slučajeva diljem Europe.

Foto: Nacho Doce

Još se ne zna koliko će trajati trenutni toplinski val, uzrokovan vremenskim obrascem poznatim kao Omega blok, koji omogućuje da temperature rastu iz dana u dan. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka, priopćila je Svjetska meteorološka organizacija, zbog čega su dugotrajni toplinski valovi sve vjerojatniji.

Toplinski val prisilio je građevinare da promijene radno vrijeme kako bi zaposlenici mogli izbjeći najgore vrućine. Trgovci se istodobno bore s velikom potražnjom za ventilatorima i prijenosnim klima uređajima, dok poljoprivrednici žetvu obavljaju noću nakon zabrane rada tijekom poslijepodneva zbog opasnosti od požara. Deseci ljudi utopili su se dok su se pokušavali rashladiti skačući u rijeke, jezera i ostale vodene površine.

Foto: Nacho Doce

U Velikoj Britaniji operator elektroenergetske mreže zatražio je od proizvođača da povećaju proizvodnju električne energije zbog naglog porasta potrošnje tijekom rekordnih vrućina.

Zdravstvene vlasti izdale su crveno upozorenje zbog vrućine, drugi put u povijesti, upozorivši da ekstremne temperature predstavljaju opasnost za život ne samo za bolesne i starije osobe nego i za zdrave ljude. Britanski željeznički operateri savjetovali su samo nužna putovanja tijekom dva najtoplija dana, srijede i četvrtka, jer su zbog vrućine uvedena ograničenja brzine vlakova.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Na jugoistoku Francuske obdukcija je pokazala da je dvoje djece, u dobi od dvije i četiri godine, umrlo od posljedica ekstremne vrućine nakon što su ostali u automobilu parkiranom ispred obiteljske kuće. Njihova majka izjavila je da nije znala da su djeca u vozilu, priopćio je regionalni tužitelj. Talijansko ministarstvo zdravstva izdalo je najvišu upozorenje na vrućinu za 16 gradova, od Firence i Milana do Rima, Torina i Verone.

- Očekuje se da će se uvjeti dodatno pogoršati, posebno u središnjim i sjevernim regijama, a toplinski val vjerojatno će dosegnuti vrhunac između nedjelje i ponedjeljka - rekli su meteorolozi.

Foto: Nacho Doce

Temperature bi mogle doseći 41 stupanj Celzijev između Toskane i Emilije, dok bi u obalnim područjima poput Ligurije kombinacija vrućine i ekstremne vlažnosti mogla podići temperature i do 45 stupnjeva Celzijevih.