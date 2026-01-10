Prof. dr. sci. Ivan Drinković, pionir radiologije u Hrvatskoj, dugogodišnji djelatnik Skijaškog kluba Zagreb i skijaški trener, govori o tome kako je zaslužan za to što je Janica Kostelić proskijala
Dr. Drinković: Zaslužan sam što je Janica Kostelić proskijala
Istina je da je Ante Kostelić svojedobno razmišljao o tome hoće li Janicu usmjeriti u balet ili tenis i da je na kraju proskijala na moju sugestiju. On je u to vrijeme bio usmjereniji na Ivicu, s kojim je već počeo osvajati rezultate, pa mi je drago da sam se našao u blizini, kaže prof. dr. sci Ivan Drinković, svjetski poznati primarijus specijalist radiologije, subspecijalist sonografolog, osnivač i dugogodišnji bivši predsjednik Hrvatskog senološkog društva te u više mandata potpredsjednik Izvršnog odbora Svjetskog senološkog društva za Europu i direktor za znanstvene djelatnosti. Inače je i veliki zaljubljenik u sport i trener skijanja koji je u vrijeme početaka slavnih Kostelića bio u upravi Skijaškog kluba Zagreb, kasnije i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza.
