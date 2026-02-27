Goran je Sreypov prvi puta ugledao na raskrižju ulice u Phnom Pehnu u Kambodži i nešto ga je jednostavno privukli njoj. Tada je krenula njihova ljubavna priča...
IZNENAĐENI OSUDAMA PLUS+
Goran (69) iz Pule oženio je 49 godina mlađu Kambodžanku: Svi nas prihvaćaju, mi se volimo
Čitanje članka: 5 min
Šetao sam ulicama Phnom Penha. Došao sam do raskrižja i ugledao prekrasnu djevojku. Nešto me jednostavno privuklo njoj, morao sam joj priči. Danas mi je supruga. Bila je to, uistinu, ljubav na prvu pogled, ispričao nam je Goran Pivačić (69) kojem je jedno putovanje u Kambodžu u potpunosti promijenilo život.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku