Dr. Hmelik: Uveli smo panel za oboljele od bubrežnih bolesti, čak 40% ljudi ne zna da je ima

Svjetski dan bubrega obilježava se 12. ožujka 2026., a prema različitim stručnim i javnozdravstvenim izvorima, u Hrvatskoj oko 12 posto odraslih osoba ima kroničnu bubrežnu bolest, odnosno oko 300 tisuća građana, a čak 40 posto oboljelih ne zna da ima tu devastirajuću bolest, dakle najmanje 120 tisuća oboljelih.

Kako je rano otkrivanje kronične bubrežne bolesti prepoznato kao jedan od najučinkovitijih alata za uspješno upravljanje bolešću koje rezultira većom kvalitetom života, smanjenjem komplikacija i smrtnosti te posljedično manjim troškovima za društvo i javni zdravstveni sustav, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (HDNDT) i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), zajednički su osmislili i uspostavili panel za rano otkrivanje kronične bubrežne bolesti.

HDNDT već godinama surađuju na raznim aktivnostima podizanja svijesti javnosti i bolesnika o KBB-u, a panel su lansirali u prvom kvartalu 2024. godine.

Zajednička suradnja nefrologa i obiteljskih liječnika za dobrobit pacijenata

Uvođenje pacijenata u panel provode liječnici obiteljske medicine, a do sada je kroz panel obuhvaćeno gotovo 27 tisuća pacijenata i otkriveno gotovo 32 posto pacijenata u nekom od stadija kronične bubrežne bolesti, u visokorizičnim populacijama pacijenata s hipertenzijom, pretilošću, dijabetesom, kao i među pacijentima s obiteljskom anamnezom bubrežne bolesti.

Vanja Hmelik, liječnik obiteljske medicine, u razgovoru za 24sata istaknuo je da panel za kroničnu bubrežnu bolest (KBB) omogućuje identifikaciju i praćenje bolesnika s KBB-om, identifikaciju i kontrolu čimbenika rizika i komplikacija, a obiteljskim liječnicima služi i kao pomoć u adekvatnoj dijagnostičkoj obradi i liječenju (uključujući i prehranu) bolesnika s KBB-om.

- Ispunjavanjem panela liječnici dobivaju i povratnu informaciju o potrebi prilagodbe doza pojedinih lijekova u skladu s razinom bubrežne funkcije, ali i informaciju u kojem je trenutku bolesnika potrebno uputiti na pregled nefrologu. Sve to skupa rezultira standardizacijom i podizanjem kvalitete skrbi za bolesnike s KBB-om na teritoriju cijele Hrvatske. Zato je potrebno podići svijest šire javnosti, kao i visokorizičnih pacijenata za razvoj KBB-a i njihovih obitelji, o mogućnosti probira i ranog otkrivanja KBB-a. Najjednostavniji način da pacijenti provjere jesu li kandidati za probir je da to pitaju svog izabranog liječnika obiteljske medicine. Nakon učinjenog probira bolesnike se može uključiti i u panel za KBB, i to radi korištenja svih benefita koje panel nudi - rekao nam je Hmelik.

Rani znakovi

Najčešći rani i “tihi” znakovi na koje treba obratiti pozornost su ekstremni umor i slabost, učestalije mokrenje, osobito noću, ili primjetno rjeđe mokrenje. Pjenasta ili mjehurasta mokraća, otečenost (edemi), suha i svrbljiva koža, metalni okus u ustima i zadah po amonijaku, gubitak apetita i mučnina, opća slabost, povraćanje, nesanica i visoki krvni tlak.