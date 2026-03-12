U Hrvatskoj oko 12 posto odraslih osoba ima kroničnu bubrežnu bolest, odnosno oko 300 tisuća građana, a najmanje 120 tisuća oboljelih ne zna da je ima.
Dr. Hmelik: Uveli smo panel za oboljele od bubrežnih bolesti, čak 40% ljudi ne zna da je ima
Svjetski dan bubrega obilježava se 12. ožujka 2026., a prema različitim stručnim i javnozdravstvenim izvorima, u Hrvatskoj oko 12 posto odraslih osoba ima kroničnu bubrežnu bolest, odnosno oko 300 tisuća građana, a čak 40 posto oboljelih ne zna da ima tu devastirajuću bolest, dakle najmanje 120 tisuća oboljelih.
POGLEDAJTE VIDEO: Bjelovarski umirovljenik Miško Barunić rodio se samo s jednim bubregom koji mu je otkazao
Kako je rano otkrivanje kronične bubrežne bolesti prepoznato kao jedan od najučinkovitijih alata za uspješno upravljanje bolešću koje rezultira većom kvalitetom života, smanjenjem komplikacija i smrtnosti te posljedično manjim troškovima za društvo i javni zdravstveni sustav, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju (HDNDT) i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM), zajednički su osmislili i uspostavili panel za rano otkrivanje kronične bubrežne bolesti.
HDNDT već godinama surađuju na raznim aktivnostima podizanja svijesti javnosti i bolesnika o KBB-u, a panel su lansirali u prvom kvartalu 2024. godine.
Zajednička suradnja nefrologa i obiteljskih liječnika za dobrobit pacijenata
Uvođenje pacijenata u panel provode liječnici obiteljske medicine, a do sada je kroz panel obuhvaćeno gotovo 27 tisuća pacijenata i otkriveno gotovo 32 posto pacijenata u nekom od stadija kronične bubrežne bolesti, u visokorizičnim populacijama pacijenata s hipertenzijom, pretilošću, dijabetesom, kao i među pacijentima s obiteljskom anamnezom bubrežne bolesti.
Vanja Hmelik, liječnik obiteljske medicine, u razgovoru za 24sata istaknuo je da panel za kroničnu bubrežnu bolest (KBB) omogućuje identifikaciju i praćenje bolesnika s KBB-om, identifikaciju i kontrolu čimbenika rizika i komplikacija, a obiteljskim liječnicima služi i kao pomoć u adekvatnoj dijagnostičkoj obradi i liječenju (uključujući i prehranu) bolesnika s KBB-om.
- Ispunjavanjem panela liječnici dobivaju i povratnu informaciju o potrebi prilagodbe doza pojedinih lijekova u skladu s razinom bubrežne funkcije, ali i informaciju u kojem je trenutku bolesnika potrebno uputiti na pregled nefrologu. Sve to skupa rezultira standardizacijom i podizanjem kvalitete skrbi za bolesnike s KBB-om na teritoriju cijele Hrvatske. Zato je potrebno podići svijest šire javnosti, kao i visokorizičnih pacijenata za razvoj KBB-a i njihovih obitelji, o mogućnosti probira i ranog otkrivanja KBB-a. Najjednostavniji način da pacijenti provjere jesu li kandidati za probir je da to pitaju svog izabranog liječnika obiteljske medicine. Nakon učinjenog probira bolesnike se može uključiti i u panel za KBB, i to radi korištenja svih benefita koje panel nudi - rekao nam je Hmelik.
Rani znakovi
Najčešći rani i “tihi” znakovi na koje treba obratiti pozornost su ekstremni umor i slabost, učestalije mokrenje, osobito noću, ili primjetno rjeđe mokrenje. Pjenasta ili mjehurasta mokraća, otečenost (edemi), suha i svrbljiva koža, metalni okus u ustima i zadah po amonijaku, gubitak apetita i mučnina, opća slabost, povraćanje, nesanica i visoki krvni tlak.
