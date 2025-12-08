Obavijesti

U LONDONSKOM SOHOU

Dr. Martens otvorio novi prostor u Londonu: Café iz devedesetih vraćen u suvremeni kontekst

Piše Anja Đuranić,
Foto: Canva

U srcu londonskog Sohoa, na adresi Brewer Street 39, otvoren je novi flagship store brenda Dr. Martens, koji predstavlja mnogo više od običnog dućana s čizmama i cipelama

Prostor od dvije etaže i više od tri tisuće četvornih stopa spaja prodaju, zajednicu, kreativnost i zanat, pružajući posjetiteljima potpuno novi doživljaj brenda.

Unutrašnjost trgovine uređena je s naglaskom na britansku tradiciju. Koristi se reciklirano drvo iz škola i muzeja, a pločice su proizvedene od istih proizvođača koji izrađuju pločice za londonski metro, čime prostor odražava i povijest i suvremeni identitet Dr. Martensa.

Osim klasičnih i limitiranih modela obuće, posjetitelji mogu birati između popularnih linija i posebnih izdanja dostupnih samo u ovom flagshipu. Prostor nudi i mogućnost personalizacije i popravka čizama, a planirane su i radionice s kreativcima iz svijeta mode i zanata.

U središtu trgovine nalazi se kafić Doctor’s Orders Café, zamišljen kao mjesto opuštanja i susreta. Suradnja s lokalnim pekarama donosi kvalitetnu kavu i kolače, dok prostor funkcionira i kao kulturno mjesto za razmjenu ideja i kreativne aktivnosti.

Ovaj novi flagship nije samo komercijalni potez. Dr. Martens pokazuje da brend može biti više od obuće, mjesto gdje posjetitelji mogu kupiti, prilagoditi, popraviti, ali i družiti se i stvarati.

Soho store postaje centar koji spaja modnu kulturu, zanat i zajednicu, dajući fanovima brenda priliku da ga dožive na potpuno nov način.

