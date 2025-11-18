Luda statistika: Ove činjenice o ženskoj seksualnosti vjerojatno niste znali, a trebali bi

Mnoge od nas imaju iskustva sa seksom, ali i dalje može biti zbunjujuće. Online mitovi često dovode do pogrešnih savjeta i neugodne situacije. Ovdje donosimo provjerene podatke i najvažnije statistike o ženskoj seksualnosti
VEĆINA ŽENA NE DOŽIVI ORGAZAM SAMO VAGINALNIM SEKSOM - Samo 18,4% žena može doživjeti orgazam isključivo penetracijom, što znači da je klitoralna stimulacija ključna za većinu. Mnoge žene zbog toga misle da nešto nije u redu i ponekad glume orgazam, što je vrlo uobičajeno. Čak 59% žena nedavno je glumilo orgazam, što pokazuje koliko je to rašireno. Istraživanja pokazuju da anatomske razlike utječu na to koliko lako netko može doživjeti orgazam. Zato je važno znati da potreba za dodatnom stimulacijom nije odstupanje, nego norma.
KAKO STARIMO, TAKO IMAMO MANJE SEKSA - Fizičke promjene, hormoni i kronične tegobe utječu na seksualnu želju s godinama. Dugotrajne veze često izgube spontanost, pa se učestalost seksa smanjuje. Samo 27% žena ima seks barem jednom tjedno, što pokazuje koliko je pad aktivnosti normalan. Lijekovi i zdravstvena stanja dodatno mogu umanjiti libido. Sve ove promjene su prirodan dio života i ne predstavljaju problem.
DANAS IMAMO MANJE SEKSA NEGO PRIJE - Istraživanja pokazuju da odrasli danas imaju manje seksa nego prije 20–30 godina. Ljudi iz ranih 2010-ih imali su devet seksualnih odnosa manje godišnje nego oni iz ranih 2000-ih. Kod parova koji žive zajedno pad je bio još veći, oko 16 odnosa manje godišnje. Razlozi su rjeđa stabilna partnerstva i smanjena seksualna aktivnost među postojećim parovima. Mladi Millennials imaju najmanje seksa u povijesti.
VIŠE MLADIH ŽENA IMA NIZAK LIBIDO - Današnje žene žive pod velikim stresom zbog škole, posla i društvenih očekivanja, što smanjuje seksualnu želju. Otvorenije se govori o mentalnom zdravlju, pa više žena priznaje da tjeskoba i depresija utječu na libido. Mediji i društvene mreže stvaraju pritisak na izgled, što dodatno narušava samopouzdanje. Istraživanja pokazuju da 43% žena ima seksualne poteškoće, a 10% ima izrazito nizak libido. Libido nije samo fizički, nego i psihološki i društveni fenomen.
SPERMA MOŽE DJELOVATI KAO PRIRODNI ANTIDEPRESIV - Seks donosi brojne prednosti poput boljeg sna, raspoloženja i jačeg imuniteta. Jedno istraživanje otkrilo je da izloženost spermi može smanjiti simptome depresije. Sperma sadrži više od 200 proteina, vitamina i minerala, uključujući vitamin C, B12, cink i kalij. Iako nije lijek, ovo objašnjava vezu između seksa i raspoloženja.
MASTURBACIJA JE POTPUNO NORMALNA - Masturbacija pomaže smanjiti stres i poboljšati san. Oko 37,8% žena između 18 i 59 godina masturbiralo je u posljednjih mjesec dana, a najčešće žene u dobi od 25 do 29 godina. To je prirodan način upoznavanja tijela i povećanja seksualnog zadovoljstva. Tabu oko masturbacije nema stvarno opravdanje.
VIŠE OD POLA ŽENA KORISTI KONTRACEPCIJU - Šest od deset žena smatra da je važno izbjeći trudnoću, iako neke ne koriste zaštitu zbog nuspojava. Najčešće metode su ženska sterilizacija, pilule, dugotrajni uređaji i kondomi. Ukupno 65% žena koristi neku vrstu kontracepcije. Kondomi se često preporučuju jer ne sadrže hormone i nemaju nuspojave pilula.
MNOGA DJECA NE DOBIVAJU ADEKVATNU SEKSUALNU EDUKACIJU - Iako su djeca izložena seksualiziranom sadržaju, mnoge djevojke ne dobivaju točne medicinske informacije. Samo 50% mladih dobije kvalitetnu edukaciju u školi. Većina uči o bolestima, ali premalo o anatomiji, uzbuđenju i zdravim odnosima. To dovodi do zbunjenosti i nezadovoljstva u kasnijem seksualnom životu.
I U STAROSTI SE MOŽE IMATI ODLIČAN SEKSUALNI ŽIVOT - Oko 40% ljudi od 65 do 80 godina i dalje je seksualno aktivno. Mnogi i dalje žele intimnost i smatraju je važnom za kvalitetu života. S godinama se javljaju promjene poput smanjenog libida, suhoće vagine i teže postizanje orgazma. Menopauza i hormonske promjene igraju veliku ulogu, ali zdrav život i hormonska podrška mogu omogućiti kvalitetan seksualni život.
MUŠKARCI IMAJU VIŠE ORGAZAMA NEGO ŽENE - Studije pokazuju da je 91% muškaraca doživjelo orgazam tijekom posljednjeg seksa, dok je to uspjelo samo 64% žena. Lezbijske žene imaju najvišu stopu orgazma, dok je najniža kod heteroseksualnih žena. Žene rijetko doživljavaju orgazam samo vaginalnim seksom, ali oralni seks i klitoralna stimulacija povećavaju šanse. Vibratori, predigra i istraživanje različitih poza također pomažu. Razlika u orgazmima pokazuje koliko je važno poznavati svoje tijelo i komunicirati potrebe.
