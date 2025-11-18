Luda statistika: Ove činjenice o ženskoj seksualnosti vjerojatno niste znali, a trebali bi

VEĆINA ŽENA NE DOŽIVI ORGAZAM SAMO VAGINALNIM SEKSOM - Samo 18,4% žena može doživjeti orgazam isključivo penetracijom, što znači da je klitoralna stimulacija ključna za većinu. Mnoge žene zbog toga misle da nešto nije u redu i ponekad glume orgazam, što je vrlo uobičajeno. Čak 59% žena nedavno je glumilo orgazam, što pokazuje koliko je to rašireno. Istraživanja pokazuju da anatomske razlike utječu na to koliko lako netko može doživjeti orgazam. Zato je važno znati da potreba za dodatnom stimulacijom nije odstupanje, nego norma. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA