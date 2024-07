'Spasio sam 12.000 djece i 4 puta se ženio. U Hrvatskoj mi je doktor u salu ušao s pištoljem'

- Nemojte mi pripisivati osobine superjunaka jer se ne osjećam tako. Nisam superheroj. Kao i sve oko nas, ja sam medalja s dvije strane i mogu se samo nadati da će jednog dana, kad stanem pred svetog Petra, on pogledati onu dobru stranu novčića i reći: Hej, ovaj čovjek je operirao 12.000 djece sa srčanom manom! Ok, to je dovoljno da ‘pokrije’ sva sranja koja je mimo toga napravio u životu - odgovara jednostavno dr. William Novick, poznati američki dječji kardiokirurg koji liječi djecu rođenu sa srčanom manom diljem svijeta, kad se začudite tome koliko je plemenitosti i volonterskog rada uspio “ugurati” u 70 godina svog života.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.