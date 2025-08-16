Drago je u Njemačkoj radio kao poštar, njegovatelj i istraživač, a sada savjetuje povratnike

Mjesto gdje se komplicirane birokratske stvari objašnjavaju jezikom devetogodišnjaka, najkraći je opis onoga što radi Drago Jukić, mladi hrvatski poduzetnik koji je svoju životnu i poslovnu priču iz Njemačke preselio natrag u Hrvatsku, a zbog njega uspješno i mnoštvo drugih ljudi. Projekt Hrvatska i Projekt Njemačka su Dragine online platforme na kojima svi mogu vrlo lako doći do informacija bez glavobolje i skupih pogrešaka - oni koji žele otići u Njemačku, oni koji se iz nje žele vratiti, kao i oni koji su na putu svoje vlastite poduzetničke priče. Jukić svoje znanje dijeli na društvenim mrežama i u roku od dvije godine dobio je laskavu titulu influencera godine s više od 100.000 pratitelja. Drago se u Hrvatsku vratio 2024., a svoje vrijeme tamo proveo je kao poštar, istraživač tržišta i njegovatelj, prije nego što je shvatio da ljudima najviše trebaju pomoć i savjeti te pokrenuo Projekt Njemačka.

