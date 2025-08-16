Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
INFLUENCER GODINE PLUS+

Drago je u Njemačkoj radio kao poštar, njegovatelj i istraživač, a sada savjetuje povratnike

Piše Petra Anić-Božić,
Čitanje članka: 3 min
Drago je u Njemačkoj radio kao poštar, njegovatelj i istraživač, a sada savjetuje povratnike

Poslovanje je iz Njemačke prebacio u Hrvatsku 2021. Kroz razgovor s ljudima i snimanje sadržaja shvatio je da ljude zanimaju sve te teme pa je pokrenuo Projekt Hrvatska, platformu za zamršena birokratska pitanja

Mjesto gdje se komplicirane birokratske stvari objašnjavaju jezikom devetogodišnjaka, najkraći je opis onoga što radi Drago Jukić, mladi hrvatski poduzetnik koji je svoju životnu i poslovnu priču iz Njemačke preselio natrag u Hrvatsku, a zbog njega uspješno i mnoštvo drugih ljudi. Projekt Hrvatska i Projekt Njemačka su Dragine online platforme na kojima svi mogu vrlo lako doći do informacija bez glavobolje i skupih pogrešaka - oni koji žele otići u Njemačku, oni koji se iz nje žele vratiti, kao i oni koji su na putu svoje vlastite poduzetničke priče. Jukić svoje znanje dijeli na društvenim mrežama i u roku od dvije godine dobio je laskavu titulu influencera godine s više od 100.000 pratitelja. Drago se u Hrvatsku vratio 2024., a svoje vrijeme tamo proveo je kao poštar, istraživač tržišta i njegovatelj, prije nego što je shvatio da ljudima najviše trebaju pomoć i savjeti te pokrenuo Projekt Njemačka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ovih 11 znakova odaju da ste iznimno inteligentna osoba
KOLIKO IH IMATE?

Ovih 11 znakova odaju da ste iznimno inteligentna osoba

Iako mnogi misle da su inteligentni ljudi indiferentni, to je daleko od istine. Inteligentni ljudi nisu inteligentni zbog svog hladnog ponašanja; pravi znak iznimne inteligencije je njihova radoznalost
Tko su 'Kraljice drame' prema Zodijaku, a tko više voli mir
SNAŽNE I INTENZIVNE EMOCIJE

Tko su 'Kraljice drame' prema Zodijaku, a tko više voli mir

Neki ljudi privlače dramu više od drugih. Astrolozi su rangirali svih 12 znakova Zodijaka od najmanje do najvjerojatnije sklonosti da budu 'Kraljice drame'
Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći
PREDNOSTI I MANE

Veza sa starijim muškarcem: 15 stvari koje vam nitko neće reći

Ljubav ne poznaje godine, ali brak sa starijim muškarcem donosi kombinaciju radosti, izazova i ponekih iznenađenja. U galeriji saznajte što sve možete očekivati ako se nađete u takvoj kombinaciji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025