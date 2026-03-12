Pazite se! Ove znakove Zodijaka privlače samo ljudi u vezama

12. JARAC - Jarci su poznati po svojoj ozbiljnosti i stabilnosti, što znači da obično nisu skloni flertu sa zauzetim osobama. Oni cijene sigurnost i predanost, pa ih privlačnost prema nekome tko je već u vezi često odbija. Jarci više vole dugoročne, pouzdane odnose nego kratke avanture ili nejasne situacije. Njihova priroda analizira svaku odluku, pa je ideja o „zabranjenom voću” za njih često previše rizična. Ipak, ako ih netko stvarno intrigira, mogu biti diskretno znatiželjni, ali rijetko će djelovati impulsivno. | Foto: Fotolia