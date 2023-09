Dražena iz Splita na platnu slika vjenčanja uživo: 'Najdraže su mi reakcije parova kada vide sliku'

Kad sam prvi put naslikala sliku mladencima te kad sam vidjela toliko sreće na njihovim licima zbog slike koju sam ja naslikala, znala sam da je to jednostavno moj poziv i da nema većeg ponosa i ljubavi prema tome što radim. To je jednostavno trenutak u kojem znam da sam napravila nešto posebno za njih, pa i za sebe. Zaista je neopisiv osjećaj zabilježiti nečiji poseban i tako važan trenutak koji će im ostati kao uspomena do kraja života, kaže nam Dražena Andrić (26) iz Splita, koja je završila Umjetničku akademiju u Splitu, smjer Likovna kultura i Likovna umjetnost. Cilj joj je bio nakon fakulteta raditi u školi, ali život joj je donio druge planove. Ispostavilo se da je njen pravi poziv slikanje vjenčanja uživo.