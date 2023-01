Dress code za Met Galu: Bitno je izgledati kao Karl Lagerfeld

Svake godine Met Gala jedan je od vodećih modnih i celebrity događaja u New Yorku, gdje se sjate brojne zvijezde stilizirane po pravilima izložbe koja se otvara u tom muzeju. Ovoga puta kustos Andrew Bolton i dugogodišnja Lagerfeldova suradnica Amanda Harlech, kreativna savjetnica izložbe, moraju 'stisnuti' veliku karijeru u 150 kreacija koje će pritom biti izložene u The Metropolitan Museum of Art.

Foto: Charles Platiau/REUTERS

Projekt naziva 'Karl Lagerfeld: A line of beauty' inspirirat će mnoge goste da se odjenu kao sami autor, čiji je stil bio specifičan. Lagerfeld je dobar dio godina svoje velike karijere nosio prepoznatljivi, zapravo vrlo jednostavan stil. Mnogi bi se mogli na otvorenju odjenuti u odijelo, smoking, crno-bijele kombinacije, imati masu prstenja i ostalog nakita srebrnog tona.

Dizajner je nosio i rukavice bez prstiju, koje su također s vremenom postale njegov zaštitni znak, na koje je onda slagao veliko, atraktivno prstenje.

Foto: Profimedia/dpa/pixsell/canva

Imao je mnogo nakita, kako otkrivaju dokumentarci koji su o njemu snimani. Nadalje, nosio je bijelu kosu, jer od kad je posijedio njegova je frizura bila poput snijega, s nezaobilaznim repom.

Obožavao je i sunčane naočale, već par dekada i više, Lagerfeld se u javnosti pojavljivao isključivo pogleda sakrivenog iza crnih okvira. Njegov je modni stil bio karakterističan i po bijelim košuljama kojih je imao na desetke, čime je stilu dao notu klasike i elegancije. Nije nosio boje, već su crna i bijela te razne sive bile njegov modni moment.

No gosti se ne moraju inspirirati osobnim stilom autora, već mogu odjenuti i nešto od Chanela, brenda koji će zasigurno uposliti mnoge slavne osobe da ga prezentiraju, kao što to uvijek radi. No Karl je radio i za Fendi te niz drugih brendova prije - Balmain, Patou i Chloé.

Foto: Instagram/ kolaž

Tu je niz stilova, dekada i modnih formula, stoga gosti, ali i kustosi imaju veliki posao te modno područje kojime se mogu inspirirati.

Krajem pedesetih radio je za Balmain, od 1965. godine bio u Fendiju, a od 1982. u Chanelu. Njegov je opus veličanstven, sudjelovao je u stvaranju brojnih stilova te kolekcija.

Osim što je secirao i odlično reprogramirao Chanel modne elemente, ujedno je rekreirao stil kuće Fendi - upravo je on zaslužan za šareno krzno te je osmislio dva slova F kao brend. To je značilo Fun Fur, odnosno zabavno krzno.

Dakle, i krzno je jedna od opcija za goste Met Gale koja će i ovaj put zasigurno biti jedan od najvećih događaja koji okuplja mega zvijezde i one koji se tako osjećaju. A sve u čast velikana mode koji je potpisao neke od najznačajnijih stilova prošlog stoljeća.

