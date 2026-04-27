Drive-in kino Zagreb vikendima na parkiralištu Tržnice Borongaj

Parkiralište Tržnice Borongaj u Zagrebu kroz tri vikenda, od 25. travnja do 17. svibnja, postaje mjesto na kojemu će se u okviru Drive-in kina prikazivati filmski klasici, popularni hitovi i hrvatski filmovi, među kojima su „Prljavi ples”, „Sumrak”, „Mamurluk 2”, „Iron Man” i „Koko i duhovi”. Publiku pod otvorenim nebom očekuje šest večeri programa koje spajaju filmsko iskustvo s atmosferom zajedničkog događaja, najavili su organizatori 14. izdanja, Hrvatska studentska asocijacija uz glavnog partnera, tvrtku Eventim.

Po njihovim riječima, drive-in kino odavno je prerastao okvire filmske projekcije, a od svojih početaka tridesetih godina 20. stoljeća razvijao se kao format u kojem se film doživljava kolektivno, ali i iz vlastitog kuta, iz automobila, pod otvorenim nebom, uz ljude oko sebe.

Zagreb: Četrnaesto izdanje Drive in kina na okretištu Borongaj | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

- Upravo zato danas ponovno dobiva na snazi. U vremenu u kojem je filmska ponuda dostupna jednim klikom, drive-in nudi ono što ekran ne može, društveni ritual, zajednički trenutak i osjećaj događaja koji se pamti i izvan projekcije, ističu organizatori.

Zagrebačka verzija događanja traje 14 godina i privlači publiku različitih generacija, a i ove godine svaki vikend priredit će se niz popratnih sadržaja koji su za posjetitelje s ulaznicama besplatni. Bit će tu kreativni i zabavni programi, od plesnih, dječjih i kreativnih radionica do nagradnih kvizova općeg znanja i filmske kulture s bogatim nagradama. Posjetitelji pri ulasku dobivaju i poklon pakete s grickalicama i napitcima.

- Posebnu dimenziju ovogodišnjem programu daje humanitarna akcija u suradnji s donacijskim centrom Krugovi, u sklopu koje se prikupljaju igračke za djecu s malignim bolestima. Posjetitelji koji žele sudjelovati mogu donijeti oprane i u celofan zamotane igračke, plišance, puzzle, slikovnice, društvene igre ili lutke, poručuju organizatori. Dakle, nije riječ samo o projektu kojem je cilj samo puka zabava.

- Mladi danas imaju pristup svemu, ali im često nedostaje sadržaj koji ih stvarno okuplja. Upravo takvi formati stvaraju prostor za povezivanje i iskustva koja ostaju, istaknuo je Damir Vranić, direktor Eventima za Hrvatsku i Sloveniju na nedavno održanoj konferenciji Marketing Madness, u organizaciji Hrvatske studentske asocijacije.

Ulaznice za Drive-in kino Zagreb su besplatne, a jedna vrijedi za jedno vozilo. Za svaki vikend ulaznice se puštaju u ograničenom broju putem Eventim sustava, svakog ponedjeljka za nadolazeći vikend. Zbog velikog interesa preporučuje se pravovremena rezervacija, a sve aktualne obavijesti objavljuju se na službenoj Facebook stranici Drive In Kino Zagreb. Parkiralište se otvara u 18 sati, dok filmske projekcije počinju u 21 sat, tijekom tri vikenda - 25. i 26. travnja, 2. i 3. svibnja te 16. i 17. svibnja.