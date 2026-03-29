Drugi film u povijesti koji je osvojio čak jedanaest Oscara

"Titanic" je drugi film u povijesti koji je na dodjeli Oscara u ožujku 1998. osvojio čak 11 kipića. Akademija ga je ocijenila najboljim filmom, a redatelj James Cameron izabran je za najboljeg redatelja. "Pali" su i kipići za scenografiju, kostimografiju, vizualne efekte i fotografiju te za montažu i zvuk, odnosno montažu zvuka. Film je nagrađen za najbolju originalnu glazbu, koju potpisuje James Horner, te za najbolju originalnu pjesmu: "My Heart Will Go On", koju je otpjevala Celine Dion.