Brojke su, upozoreno je, porazne: tijekom prošle godine radnici su prikupili čak 45 milijuna bolesničkih dana, a prosječan godišnji izostanak po zaposlenom popeo se na 18 i pol dana
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
'Društvo nam trpi, traži se hitno rješenje za lažna bolovanja'
Čitanje članka: 1 min
Izostajanje s posla postalo je toliko ozbiljan društveni problem da se, kako je istaknuto na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije, njegovo rješavanje više ne može odgađati. Prema riječima Šefketa Jašarija, broj izostanaka nevjerojatno je porastao i prijeti urušavanju radne discipline te produktivnosti, pisao je Večernji list 11. prosinca 1979. godine u tekstu s bombastičnim naslovom: "45 milijuna 'bolesničkih' dana".
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku