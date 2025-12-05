Druženje doktora dentalne medicine u hotelu Hyatt na temu: Primjena UI u radiologiji

Nika Medical ponovno organizira tradicionalno predbožićno druženje u Zadru, koje će se ove godine održati u svečanom okruženju hotela Hyatt, 11. prosinca 2025. s početkom u 19:00 sati. Okupljanje započinje od 18:30 sati, a cilj događanja je neformalno povezivanje, razmjena iskustava među liječnicima i njihovim timovima, kao i dobiti povratnu informaciju od doktora. Pozvani su svi doktori stomatologije iz Zadra i Šibenika, zajedno sa svojim timovima.

Umjetna inteligencija u radiologiji: što donosi stomatologiji

AI u radiologiji djeluje kao dodatni analitički alat, omogućavajući preciznije prepoznavanje obrazaca na dijagnostičkim snimkama. U stomatološkoj praksi, primjena obuhvaća:

automatsko otkrivanje karijesa, resorpcija i drugih patoloških stanja,

precizniju segmentaciju anatomskih struktura na 3D CBCT snimkama,

olakšanje ortodontskih procjena mjerenjem udaljenosti i kutova,

detaljniju procjenu gustoće kosti za uspješnije planiranje implantata.

Kombinacija AI analize i stručne procjene omogućuje liječnicima bržu dijagnostiku i kvalitetniju komunikaciju s pacijentima.

Budućnost s umjetnom inteligencijom

Napredna umjetna inteligencija nije alternativa stručnom iskustvu, već se koristi kao alat koji unapređuje preciznost i pouzdanost dijagnostike. Nika Medical svoju praksu temelji na standardizaciji, etičnom pristupu i zaštiti privatnosti pacijenata, čime osigurava povjerenje među liječnicima i pacijentima.

Predbožićno okupljanje u Zadru potvrđuje zajedničku posvećenost stomatologa i Nika Medical centra ostvarivanju visokih standarda u radiološkoj dijagnostici, uz korištenje najnaprednijih tehnoloških rješenja za dobrobit svih pacijenata.