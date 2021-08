Četka za kosu neizostavan je alat prilikom feniranja, a u posljednje vrijeme za tu prigodu na popularnosti su dobile drvene četke.

Naime, kod plastičnih četki ovalni je dio često napravljen od metala koji se često zagrijava kod feniranja što je loša kombinacija u dodiru s kožom. Bilo da se radi o ovalnom ili okruglom obliku, drvena četka prigodna je za sve tipove kose.

POGLEDAJTE VIDEO: Tutorial za frizuru sa sireninim valovima

Uz nju, feniranje će trajati do 15 minuta. Osim za stiliziranje kose, odlična je za češljanje te za stavljanje maski na kosu. Osim toga, drvena četka za kosu je idealna za one koji imaju dugu kosu ili ekstenzije. One s prirodnom dlakom smanjuju lomljenje kose i daju joj više sjaja jer bolje raspoređuju prirodna ulja koja luči vlasište. Drvo je glatko i kosa će kliziti po njemu. Drvene četke su hipoalergenske i odličan su izbor ako imate osjetljivo vlasište.

Drvene četke odlične su za feniranje svih tipova i dužina kose te lakše podižu volumen iz korijena. Kako i kod drugih, tako je i kod drvenih četki važno održavanje. Redovito čišćenje četke produljit će joj vijek trajanja, ali i štititi zdravlje vlasi i vlasišta. Prije svega, prvo uklonite dlake češljajući drugom četkom ili prstima.

Četku operite u toploj vodi sa kap šampona za kosu. Nakon toga isperite i ostavite da se osuši. Mnogi rade grešku i četke ostavljaju u vodi, no to bi je moglo uništiti, pogotovo kada se radi o drvetu i prirodnim vlaknima. Čišćenje četke je dovoljno jednom mjesečno.