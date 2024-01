Dubravko Merlić: Dizajn je autentična vrijednost hrvatskog nasljeđa bez obzira na politiku

Od nedavno na domaćoj javnoj televiziji imamo priliku pratiti novi dokumentarni serijal “Moderna vremena”, oca i sina, Dubravka i Mateja Merlića, u nezavisnoj produkciji kuće Castor Multimedia. Kroz sedam 50-minutnih epizoda ovi autori donose dosad neispričane priče o povijesti i razvoju hrvatskog dizajna od pedesetih godina prošlog stoljeća do danas, i to na način na koji to dosad nismo imali prilike vidjeti.