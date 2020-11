Dugi Covid moguće je posljedica značajnijeg oštećenja pluća

Nakon obdukcije pacijenata preminulih od korona virusa u ožujku i travnju u Italiji, profesor Mauro Giacca ističe da je virus bio prisutan u brojnim stanicama tijela te da to može biti razlog dugog Covida

<p>Obdukcijom pluća ljudi koji su umrli od posljedica Covida-19 patolozi su u većini slučajeva otkrili trajna i velika oštećenja, a to bi saznanje znanstvenicima moglo pomoći da shvate što se krije iza sindroma poznatog kao 'dugi covid', tijekom kojega pacijenti mjesecima pate od neprekidnih simptoma bolesti.</p><p>Znanstvenici koji su proveli istraživanje kažu da su otkrili neke jedinstvene karakteristike SARS-CoVa-2, virusa koji uzrokuje Covid-19, što bi moglo razjasniti zbog čega je u stanju nanijeti takvu štetu.</p><p>- Nalazi ukazuju na to da Covid-19 nije samo bolest uzrokovana smrću stanica zaraženih virusom, već je vjerojatno i posljedica toga što te abnormalne stanice dugo ostaju u plućima - rekao je Mauro Giacca, profesor na londonskom King's Collegeu i jedan od suautora studije. </p><p>Tim znanstvenika je između veljače i travnja 2020. analizirao uzorke tkiva iz pluća, srca, jetre i bubrega četrdeset i jednog pacijenta umrlog od Covida-19 u talijanskoj Sveučilišnoj bolnici u Trstu.</p><p>U telefonskom intervjuu Reutersu Giacca je rekao da su, premda on i kolege nisu otkrili očite znakove virusne infekcije ili perzistirajuću upalu na ostalim organima, ustanovili 'velika oštećenja strukture pluća', pri čemu je 'tkivo prepuno ožiljaka i oštećenja gotovo u potpunosti zamijenilo zdravo tkivo'.</p><p>- Pretpostavljamo da je jedan od razloga takozvanog 'dugog covida' znatno i trajno uništenje zdravoga plućnog tkiva. Čak i ako se pacijent oporavi od posljedica Covida, šteta koju ta bolest napravi može biti velika - dodao je.</p><p>Sve brojniji dokazi iz cijelog svijeta upućuju na to da manji broj pacijenata koji su preboljeli Covid-19 i koji se smatraju izliječenima od početne infekcije nakon toga mogu osjećati niz trajnijih simptoma, poput umora, otežanog disanja i takozvane mentalne magle (brain fog) koja nije prepoznato medicinsko stanje, no sve je popularnija oznaka za skup simptoma koji pokriva nisku razinu energije, razdražljivost, umor, probleme s koncentracijom, glavobolje, zaboravljivost, nedostatak motivacije, depresiju, tjeskobu i zbunjenost. Takvo se stanje često naziva 'dugi covid'.</p><h2>Drugačije od upale pluća</h2><p>Prof. Giacca je rekao da je u gotovo 90 posto od 41 pacijenta uočeno nekoliko karakteristika jedinstvenih za Covid-19 u usporedbi s drugim oblicima upale pluća.</p><p>Jedna od njih je značajno zgrušavanje krvi u plućnim arterijama i venama, a u drugih su neke plućne stanice bile abnormalno velike i imale su puno jezgri, što je posljedica spajanja različitih stanica u pojedinačne velike stanice u procesu poznatom kao stvaranje sincicija.</p><p>Rezultati istraživanja objavljeni u stručnome časopisu Lancet eBioMedicine ukazuju na to da je korona virus i dalje bio prisutan u brojnim vrstama stanica.</p><p>- Prisutnost ovih zaraženih stanica može prouzročiti velike strukturalne promjene uočene u plućima, koje mogu potrajati tjednima ili mjesecima te bismo na taj način mogli objasniti dugi Covid - rekao je Giacca.</p>