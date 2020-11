Priča o preživljavanju: Žena s rakom pluća oboljela od korone

U lipnju je Sherry Haines razvila simptome COVIDA-19 što samo po sebi definitivno nije bezopasno, no kod nje je situacija bila još i gora - jer je već imala dijagnozu raka pluća u uznapredovalom četvrtom stadiju

<p>Poput milijuna ljudi diljem svijeta, Sherry Haines imala je COVID-19. Ali Haines ima osnovno zdravstveno stanje zbog kojeg je virus za nju bio posebno rizičan - ona ima rak pluća u 4. fazi.</p><p>Haines (50) rekla je kako je znala da se nešto zbiva krajem lipnja kada je postala ekstremno umorna, zajedno s nekoliko drugih simptoma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Strože mjere u svijetu</strong></p><p>- Grlo me je boljelo, a imala sam glavobolje i bolove u mišićima, bilo mi je užasno mučno i počela sam se osjećati povišenu temperaturu. Jednostavno sam znala da sam se zarazila korona virusom - kaže ona.</p><p>Ta stanovnica američke države Floride kaže da se 'malo bojala', ali napominje da je ona inače bila zdrava. Rak joj je dijagnosticiran 2018. godine i kaže da, iako nikada neće nestati, lijekovi koje uzima otklonili su joj tumore i pomažu u održavanju trenutnog stanja i produljenja njenog života.</p><p>- Nikad nisam pušila, moja pluća nemaju oštećenja, svi su mi organi zdravi, imam zdravo srce... Fizički sam zdrava osoba, samo imam rak iz vrlo rijetkog mutiranog gena - prenosi <a href="https://www.yahoo.com/lifestyle/lung-cancer-then-covid-19-one-womans-story-of-survival-145933679.html">Yahoo News</a>.</p><p>Ipak, zbog tog raka na plućima bila je definitivno nervoznija od 'savršeno zdravih' ljudi oboljelih od korone. U tom trenutku nije znala da pred njom stoji višemjesečna borba s bolesti čija je pandemija paralizirala svijet.</p><p>- Bilo je grozno. Izgubila sam pamćenje, drhtala sam, imala sam glavobolje, proljev, užasnu mučninu. Morala sam prekinuti terapiju protiv raka jer nisam mogla jesti ni piti lijekove - otkrila je.</p><p>Haines je otišla na hitnu, gdje je medicinskom osoblju rekla da ima rak pluća, zajedno sa sumnjom da bi mogla imati COVID-19.</p><p>- Bili su jako zabrinuti - prisjeća se.</p><h2>Test je isprva bio negativan</h2><p>Haines kaže da je odmah testirana na virus, a zatim je odvojena od ostalih pacijenata u bolnici, uključujući ostale sumnjive pacijente s COVID-19.</p><p>- Nisu željeli da budem s drugim pacijentima s COVID-19. Nisu me željeli još više izložiti virusu - kaže ona.</p><p>Haines kaže da su liječnici napravili neke dodatne pretrage i davali joj tekućinu, zajedno s lijekovima protiv mučnine. Zatim su je poslali kući.</p><p>- Liječnik hitne pomoći nazvao me dva dana kasnije i rekao:‘ Vaš je test negativan, ali zvučite apsolutno užasno. Mislim da zapravo niste negativni - kaže Haines.</p><p>U to je vrijeme, kaže Haines, bila 'užasno bolesna'. Mučnina joj je bila 'grozna' i imala je jak umor, zajedno s drugim simptomima sličnim gripi.</p><p>Haines se vratila u bolnicu, gdje je dobila test brzog odgovora na COVID-19: Bio je pozitivan.</p><p>- Dali su mi dozu antibiotika, infuzije i više lijekova protiv mučnine. Ali svejedno me nisu htjeli u bolnici zbog zabrinutosti da ću biti izloženija - kaže ona.</p><p>Dakle, ponovno je poslana kući.</p><p>Tamo je sisala led u strahu da će umrijeti od dehidracije, jer nije apsolutno ništa mogla jesti ni piti.</p><p>U jednom se trenutku morala vratiti na Hitnu pomoć jer se mučila da jede i pije, no nije joj uspijevalo. Na kraju je, ionako mršava, izgubila 12 kilograma. </p><h2>Vrlo zarazan virus</h2><p>- Jedva sam mogla doći do kupaonice, a da ne puzim. Bila sam tako slaba, da sam jedva držala telefon - kaže ona. </p><p>Njeni simptomi tu nisu stali. Haines također kaže da je imala suhe oči, bol u nosu, otečene noge, bolove u vratu i osjetljivost na vrućinu i hladnoću. Čak i tijekom oporavka, Haines se mučila.</p><p>- Nakon što sam se počela osjećati bolje, završila sam s infekcijom mokraćnog sustava - kaže ona.</p><p>Sve u svemu, Haines kaže da je simptome proživljavala 11 tjedana.</p><p>- Kosa mi je nedavno prestala padati. Umor popuštati nakon 11 tjedana i napokon se mogla odvažiti na aktivnost poput šetnje - kaže ona. </p><p>Sada, Haines kaže da još uvijek ima nekih problema s pamćenjem, uključujući vrijeme iz razdoblja COVID-19.</p><p>- Neka od tih iskustava i sjećanja pomalo su mutna - priznaje ona. I dalje osjeća slabost u mišićima. </p><p>Haines kaže da nije sigurna kako se uopće zarazila COVID-19.</p><p>- Bila sam stvarno oprezna. Nisam živjela u balonu, ali nisam išla na puno mjesta. Prala sam ruke, nosila masku i još uvijek je nosim. Mislim da moj slučaj dokazuje da je Covid vrlo vrlo zarazan - ističe ona.</p>