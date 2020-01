Dugo trpite? Evo što to točno čini vašem mjehuru i zdravlju

Sjedite u kinu oko sat i pol, a pola tog vremena - o, Bože! - provedete žaleći zbog toga što ste uz kokice popili veliku Coca Colu. Jedva ste izdržali do kraja filma, još malo... No, biste li uopće smjeli zadržavati mokraću?

Piškenje je izuzetno važno. Bubrezi preko mokraće ispiru otpad iz krvi i ta tekućina završava u mjehuru. Dok su u njemu jedno do dvije šalice tekućine, to je podnošljivo, no ako vam zadržavanje mokraće pređe u naviku i zadržavate ju dulje vrijeme, može doći do rastezanja mjehura koji će moći zadržati i više tekućine.

Tako je jedna studija pokazala da medicinske sestre, koje zbog posla često odgađaju odlazak na wc nerijetko imaju mjehur čak dvostruke veličine u odnosu na kapacitet 'normalnog' i sasvim su zdrave inače.

No, to ne znači da biste trebali zadržavati mokraću bez bojazni da će se rastegnuti, jer nije samo mjehur taj koji u takvoj situaciji pati.

Na taj način mogu se rastegnuti i mišići sfinktera, To su vrlo važni mišići na ulazu mjehura koji zapravo drže zatvorenim sam ulaz u mjehur, kako mokraća ne bi izlazila van.

Dakle; ko ih zategnete, zadržat ćete mokraću, ako ih opustite, moglo bi procuriti, no ako se mišići sfinktera pretjerano opuste, to može dovesti do nemogućnosti zadržavanja mokraće. To je rijedak problem i obično su potrebna desetljeća da osjetite taj problem, no može dovesti i do nekih čudnih i opasnih situacija.

Na primjer, uz manju kontrolu, riskirate mogućnost da dođe do otpuštanja urina iz mjehura koji je prepun prije nego što dođe vrijeme za pražnjenje u wc-u. Ne samo da će to dovesti do potrebe za češćim mokrenjem zato što će se mjehur puniti brže, već može dovesti i do poremećaja koji se naziva urinarnom retencijom - stanjem kod kojega završite s velikom količinom urina koja predugo ostaje u mjehuru.

Kako je mjehur, zapravo, topla mokra vrećica puna otpada, tako može postati plodno tlo za razvoj niza bakterija.

Štoviše, ako ste loše sreće pa zadržavate previše urina, on se može početi vraćati prema bubrezima, što može dovesti do problema u njihovom radu, pa i do smrtnih posljedica. Dobra vijest je da je vjerojatnije da će vam mišići popustiti i da ćete se jednostavno popiškiti prije nego mjehur doista dosegne tu točku.

No, zašto ne biste smanjili mogući rizik i otišli u wc na vrijeme?

Dakle, jasno da se nećete ustati na pola filma u kinu, i neće vam biti ništa ako povremeno zadržite mokraću neko kratko vrijeme, , samo to nipošto ne bi smjela postati navika, piše Business Insider.

