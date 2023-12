Dustin Hoffman na audiciji za 'Diplomca' imao je 30 godina

Ulica Broadway u New Yorku je 20. prosinca 1880. godine dobila rasvjetu između Union Squarea i Madison Squarea te postala jedna od prvih osvijetljenih ulica u SAD-u. Svjetlo je bilo toliko jako da su mu stanovnici dali nadimak "The Great White Way". Kazališna tradicija na Broadwayu započela je gotovo 150 godina ranije, kad su se predstave odvijale u praznom prostoru u blizini križanja Maiden Lanea i Pearl Streeta. Kasnije se kazalište selilo u druge, danas nepoznate, prazne prostore i parcele po gradu - i do sredine 18. stoljeća njujorško kazalište konačno je postalo institucija.

Foto: DREAMSTIME

Premijera 'Diplomca'

Dana 20. prosinca 1967. održana je premijera kultnog filma "Diplomac" s Dustinom Hoffmanom i Anne Bancroft u glavnim ulogama. Riječ je o američkoj ljubavnoj komediji/drami iz 1967. koja govori o mladiću kojega je zavela žena očeva poslovnog partnera. Film je režirao Mike Nichols te je riječ o adaptaciji romana koji je napisao Charles Webb. Riječ je o klasiku kinematografije koji je proslavio Dustina Hoffmana, ali i pjesmu "Mrs. Robinson" te obilježio 1960. Zanimljivo je da je Dustin Hoffman imao gotovo 30 godina kad je bio na audiciji za ulogu nekoga tko je nedavno izašao s faksa.

Foto: Profimedia

Marie Curie otkrila radij

Poljska znanstvenica Marie Curie je 20 prosinca 1902. godine objavila otkriće novoga kemijskog elementa - radija. U radu na otkrićima pomogao joj je suprug Pierre. Njegovo su postojanje dokazali koristeći njegove tragove pomiješane s barijem. Godine 1902. desetina grama radijeva klorida izolirana je od jedne tone minerala, a čisti radij pojavit će se tek 1910. godine. Upravo je Marie Curie uspjela 1910. izolirati čisti radij posebnim postupkom.

Foto: wikimedia

Onda je učinila nešto što je u to doba bilo gotovo nezamislivo, a i danas nije baš uobičajeno. Naime, Marie je odbila patentirati način na koji je izolirala element kako bi i drugi znanstvenici nakon nje mogli provoditi istraživanja. Za svoja otkrića osvojila je čak dvije Nobelove nagrade, za fiziku i kemiju, čime je postala prva žena u povijesti koja je ovu nagradu osvojila, kao i prva koja je za života osvojila dvije.

Više vremeplova pročitajte OVDJE.