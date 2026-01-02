Dva signala u ustima koja su znak manjka vitamina B12

Nedostatak ovog vitamina može imati brojne posljedice, a neki od znakova mogu se manifestirati upravo u ustima. Prepoznavanje tih simptoma na vrijeme može spriječiti ozbiljnije zdravstvene probleme i potaknuti pravovremeno djelovanje.

Promjene na jeziku

Jedan od prvih znakova manjka vitamina B12 može biti promjena na jeziku. Jezik može postati natečen, bolan i prekriven crvenim površinama, a okusni pupoljci mogu se smanjiti, zbog čega jezik može djelovati glatko. Osobe koje imaju ovaj simptom često osjećaju peckanje ili nelagodu pri jelu, pijenju ili čak govoru.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ova pojava, poznata kao glositis, posljedica je upale i smanjene razine vitamina u organizmu. Ako se zanemari, može dovesti do daljnjih problema s probavom i općim padom energije.

Čirevi ili afte

Drugi simptom koji može ukazivati na manjak vitamina B12 su česti bolni čirevi ili afte u ustima. Iako se afte povremeno javljaju kod mnogih ljudi, njihova učestalost, intenzitet i dugotrajnost mogu biti znak ozbiljnijeg problema.

Čirevi se najčešće pojavljuju na jeziku, unutarnjoj strani obraza ili na desnima, a mogu otežavati jedenje i komunikaciju. Njihova pojava može biti praćena i blagom upalom ili krvarenjem desni.

Razlozi manjka vitamina

Do manjka vitamina B12 najčešće dolazi zbog nedovoljnog unosa hrane životinjskog podrijetla, poput mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda, ali i zbog problema s apsorpcijom u želucu i crijevima. Osobe koje slijede vegansku ili strogo vegetarijansku prehranu posebno su izložene riziku, pa je preporučljivo pratiti razinu ovog vitamina i po potrebi koristiti dodatke prehrani.

Foto: 123RF

Ako primijetite promjene u ustima koje odgovaraju ovim simptomima, važno je konzultirati liječnika. On može preporučiti krvne pretrage za provjeru razine vitamina B12 te savjetovati o pravilnoj suplementaciji ili prilagodbi prehrane. Pravovremenom reakcijom moguće je spriječiti ozbiljnije posljedice poput anemije, kroničnog umora, problema sa živcima i smanjenjem mentalne koncentracije.

Briga o vitaminu B12 nije samo prevencija bolesti, ona može poboljšati opće zdravlje, energiju i svakodnevnu kvalitetu života. Redovito praćenje prehrane, unos raznovrsnih namirnica i pravovremeni liječnički savjet ključni su koraci za očuvanje zdravlja.