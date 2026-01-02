Vitamin B12 jedan je od najvažnijih nutrijenata za organizam jer pomaže u stvaranju crvenih krvnih stanica, održavanju zdravlja živaca i pruža energiju potrebnu za svakodnevne aktivnosti
Dva signala u ustima koja su znak manjka vitamina B12
Nedostatak ovog vitamina može imati brojne posljedice, a neki od znakova mogu se manifestirati upravo u ustima. Prepoznavanje tih simptoma na vrijeme može spriječiti ozbiljnije zdravstvene probleme i potaknuti pravovremeno djelovanje.
Promjene na jeziku
Jedan od prvih znakova manjka vitamina B12 može biti promjena na jeziku. Jezik može postati natečen, bolan i prekriven crvenim površinama, a okusni pupoljci mogu se smanjiti, zbog čega jezik može djelovati glatko. Osobe koje imaju ovaj simptom često osjećaju peckanje ili nelagodu pri jelu, pijenju ili čak govoru.
Ova pojava, poznata kao glositis, posljedica je upale i smanjene razine vitamina u organizmu. Ako se zanemari, može dovesti do daljnjih problema s probavom i općim padom energije.
Čirevi ili afte
Drugi simptom koji može ukazivati na manjak vitamina B12 su česti bolni čirevi ili afte u ustima. Iako se afte povremeno javljaju kod mnogih ljudi, njihova učestalost, intenzitet i dugotrajnost mogu biti znak ozbiljnijeg problema.
Čirevi se najčešće pojavljuju na jeziku, unutarnjoj strani obraza ili na desnima, a mogu otežavati jedenje i komunikaciju. Njihova pojava može biti praćena i blagom upalom ili krvarenjem desni.
Razlozi manjka vitamina
Do manjka vitamina B12 najčešće dolazi zbog nedovoljnog unosa hrane životinjskog podrijetla, poput mesa, ribe, jaja i mliječnih proizvoda, ali i zbog problema s apsorpcijom u želucu i crijevima. Osobe koje slijede vegansku ili strogo vegetarijansku prehranu posebno su izložene riziku, pa je preporučljivo pratiti razinu ovog vitamina i po potrebi koristiti dodatke prehrani.
Ako primijetite promjene u ustima koje odgovaraju ovim simptomima, važno je konzultirati liječnika. On može preporučiti krvne pretrage za provjeru razine vitamina B12 te savjetovati o pravilnoj suplementaciji ili prilagodbi prehrane. Pravovremenom reakcijom moguće je spriječiti ozbiljnije posljedice poput anemije, kroničnog umora, problema sa živcima i smanjenjem mentalne koncentracije.
Briga o vitaminu B12 nije samo prevencija bolesti, ona može poboljšati opće zdravlje, energiju i svakodnevnu kvalitetu života. Redovito praćenje prehrane, unos raznovrsnih namirnica i pravovremeni liječnički savjet ključni su koraci za očuvanje zdravlja.
