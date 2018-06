Dvije mame i tata: Rade bebe koje nose gene od tri roditelja

Ovaj izuzetan postupak rade u Klinici Nadiya u Kijevu, a tamošnji stručnjaci kreirali su četiri bebe koje teoretski imaju tri roditelja. Bebe su začete spajanjem DNK troje različitih ljudi - muškarca i žene koji žele dobiti dijete i donorice jajnih stanica.

Direktor klinike Valery Zukin kaže kako je ovaj postupak pomogao nekolicini žena koje su godinama bile neplodne. Oni su zapravo uzeli jajašce donorice, oplodili ga i u njega ubacili DNK neplodne žene i njezinog partnera. Dodao je kako su do sada napravili četiri takve bebe, jedna je rođena lani, a tri žene su trenutačno trudne.

Nekoliko žena iz cijelog svijeta, uključujući Brazil i Izrael, upravo prolaze kroz taj proces u klinici Nadiya. Žene iz Ukrajine plaćaju oko 8.000 dolara (oko 50.000 kuna) za taj postupak, a stranci oko 15.000 (oko 95.000 kuna), prenosi Daily Mail.

Foto: Nadiya clinic

Sam postupak izgleda ovako:

Jajašce žene koja ima problema s plodnošću se oplodi spermom njezinog partnera, a oplodi se i jajašce donorice. Na taj način se stvore dva embrija. Potom se pod mikroskopom iz prvog zametka vadi jezgra koja sadrži genetski materijal. Isto se napravi s oplođenim jajašcem donorice - izvadi se genetski materijal iz jezgre.

Nakon toga se genetski materijal ubacuje u embrij donorice. Sam postupak pod mikroskopom mora biti gotov za najviše 15 minuta jer se u protivnom materijal može oštetiti.

Potom se genetski modificiran embrij stavlja u maternicu žene koja želi zatrudnjeti.

Ono što je ostalo u jajašcu donorice naziva se - mitohondrijski DNK. U mitohondrijima koji preostanu nakon vađenja jezgre, ostaje jako malo DNK donorice.

- Kao rezultat ove manipulacije dobiveno je "rekonstruirano" jajašce koje je imalo genetsku skupinu nuklearne DNA od majke i oca (približno 25.000 gena) i citoplazmatske DNA iz donorice (37 gena), tj. dijete ima "tri roditelja". Prisutnost DNK od tri osobe potvrđena je ispitivanjem djeteta tijekom trudnoće u laboratorijima Ukrajine i Njemačke - pojasnio je Valery Zukin.

U ovom videu, koji je napravila Klinika Nadiya, postupak je prikazan vrlo jednostavno:

U slučajevima kada je mitohondrij oštećen, može doći do rijetke, ozbiljne mitohondrijske bolesti koja uzrokuje slabost mišića, vid, gubitak sluha i zatajenje organa. U nekim slučajevima upravo oštećeni mitohondriji sprječavaju ženu da ostane trudna, a tada može pomoći donorica kojoj su mitohondriji zdravi.

Stručnjaci kažu da zbog oštećenih mitohondrija može nastati oko 50 teških bolesti te da ova metoda nije samo spas za žene koje ne mogu imati djecu, već i za sprječavanje određenih nasljednih bolesti.

Kroz ovu proceduru u klinici do sada je prošla ukupno 21 žena, no kod njih 14 zahvat nije bio uspješan zbog starosti. Prva beba kreirana od tri roditelja u njihovoj klinici rođena je lani. Bilo je to ujedno prvo takvo dijete rođeno u Ukrajini. Radilo se o 34-godišnjoj ženi koja je pokušavala ostati trudna 15 godina. Bila je na mnogim medicinskim potpomognutim oplodnjama u raznim klinikama, čak i inozemnim, i ova metoda "troje roditelja" joj je bila zadnja nada da postane majka.

Nisu svi pristalice ove metode

Mnogi genetičari i etičari nisu oduševljeni ovom metodom. Smatraju da bi to moglo rezultirati pojavom novih nasljednih bolesti ili željama roditelja da genetski modificiraju svoje dijete.

- Mogli bismo vidjeti roditelje koji žele svojoj djeci dati osobine poput veće snage, manje spavanja. Neki kažu da postoje geni za IQ i da bismo na genetskom modifikacijom imati pametnije bebe - kazala je Marcy Darnovsky, šefica američkog Centra za genetiku i društvo.