Dvije osnovne vrste upozorenja na početku veze - jedno vodi razlazu ili vrlo nezdravom braku

U nekim slučajevima možda je najzdravije blokirati nekoga i više ne kontaktirati s njim, jer bi bilo izuzetno teško uspostaviti zdrav odnos, kaže terapeutkinja Mari Verano

<p>Postoje dvije vrste crvenih zastavica na početku veze, upozorenja da nešto ne valja - formalne i osobne. Prve će vjerojatno završiti trajnim razilaženjem, kaže bračna i obiteljska terapeutkinja iz SAD-a Mari Verano i pojašnjava.</p><h2>Formalna upozorenja</h2><p>- Formalna vrsta crvenih zastavica je nešto što bi zabrinulo većinu ljudi, jer ukazuju da je veza nesigurna, bilo fizički ili emocionalno. Primjeri takvih znakova su kada je netko narcisoidan ili psihopat, netko tko misli da je samo on u pravu. To mogu biti i osobe koje su opsjednute kontrolom ili sklone 'ljubavnom bombardiranju' - kaže Verano.</p><p>Njezina kolegica je pojasnila pojam 'ljubavnog bombardiranja'.</p><p>- To je kada vas osoba pokušava zasipati pretjeranim ljubavnim izjavama, postupcima i ponašanjem u nastojanju da vama manipulira. Ova tehnika manipulacije često se koristi za osvajanje povjerenja i naklonosti partnera, a sve u cilju ispunjavanja vlastitih planova - objasnila je terapeutkinja Shirin Peykar.</p><p>Verano savjetuje izbjegavati potencijalne partnere koji ulaze u kategoriju problematičnog ponašanja - formalnih crvenih zastavica.</p><p>- U takvim slučajevima možda bi bilo najzdravije blokirati tu osobu i više ne kontaktirati s njom - kaže Mari Verano i dodaje kako je izuzetno teško s takvim ljudima uspostaviti dobar, zdrav i sretan ljubavni odnos.</p><h2>Osobna upozorenja</h2><p>- To su znakovi upozorenja da vam ta osoba ne odgovara kao potencijalni partner jer ne dijeli vaše ciljeve i vrijednosti - objašnjava Verano.</p><p>- Osobne crvene zastavice ne znače da je potencijalni partner nesiguran ili općenito neprivlačan, to samo znači da možda niste romantično kompatibilni s tom osobom. Primjerice, ako netko ne želi imati djecu dok vi to želite, to je osobna crvena zastavica - dodala je.</p><p>Kaže da se tu radi o ljudima koji imaju svojih vrijednosti i, iako vam možda ne odgovaraju u romantičnom smislu, mogli bi odigrati neku ulogu u vašem životu.</p><p>- Na kraju bi takav čovjek mogao postati prijatelj ili vrijedan poslovni kontakt ukoliko imate neke druge zajedničke vrijednosti i uvažavate jedno drugo - napominje Verano, a prenosi <a href="https://bestlifeonline.com/dating-red-flag/?nab=1" target="_self">bestlifeonline.com.</a></p>