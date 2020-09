Prijatelj s povlasticom: 'Ljubav i prijateljstvo su škakljive teme'

<p>Trećina ljudi u nekom je razdoblju svog života gajila romantične osjećaje prema prijatelju, pokazala je studija portala za upoznavanje Match.com. Skoro 38 posto muškaraca mučio je taj problem u usporedbi s 29 posto žena. </p><p>Oko 32 posto ljudi otišlo je i korak dalje i "spetljalo" se s prijateljem, dok 10 posto njih priznaje kako je poljubilo više njih. Jedan od 10 našao se čak u ljubavnom trokutu s prijateljima.</p><p>Ljudi sve češće ljubav traže u svom bliskom krugu, pa je skoro 40 posto njih u dobi od 25 do 34 godine izlazilo s prijateljem. Četvrtina njih je s njim i spavala. Najčešće je to bila posljedica pijane noći.</p><p>Takve veze za jednog od pet nisu završile najbolje, a 13 posto ljudi je požalilo što su se spetljali s prijateljom, potvrdilo je istraživanje. </p><p>- Ljubav i prijateljstvo mogu biti škakljive teme. Ako se družite čak i kad izađete samo s prijateljima, vjerojatnost da ćete upoznati nekoga novoga je smanjena. Velike grupe mogu zastrašiti potencijalne partnere pa oni mogu lako odustati od osvajanje u strahu od neuspjeha - istaknula je stručnjakinja za veze <strong>Kate Taylor</strong>. </p><p>Dodala je kako to što ste s nekim prijatelj ne treba nužno značiti da dijelite iste ciljeve ili imate iste ambicije, piše <a href="http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2759087/As-Friends-turns-20-YOU-Ross-Rachel-A-Britons-committed-friendcest-one-five-say-ended-badly.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>