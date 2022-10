Dvije pomrčine i dominacija Škorpiona najavljuju nam burne promjene - jeste li spremni?

Početak vladavine Škorpiona 23. listopada obilježit će ulazak Sunca i Venere u taj znak, pa samim time možemo kroz narednih mjesec dana očekivati značajne promjene i nova iskustva na polju ljubavi i financija.

POGLEDAJTE VIDEO kako neki roditelji namještaju horoskopse znakove djeci:

Škorpion je astrologiji simbol smrti, preporađanja, seksualnosti, strasti, završetka, destrukcije, ali i snažnog nagona prema samoobnavljanju, kao i iscjeljenju. I upravo u ovom dijelu godine pozvani smo da prijeđemo prag i uđemo u nepoznato, istražimo i preispitamo duboke emocionalne procese, suočimo se s vlastitim strahovima, otkrijemo istinu, uđemo u skrivene dijelove sebe. Idealno vrijeme za fizičko, emocionalno i duhovno iscjeljenje.

Sve što je negativno, više nam ne služi i nema svrhu u našem životu sada privodimo kraju. Može biti riječ o poslu, o jednom odnosu, o nekoj našoj navici ili štetnom obrascu ponašanja. Odvažno kako samo Škorpion to zna, recite 'ne' svemu onome što vas ne podržava i krade vam energiju.

U ljubavi ovo je vrijeme vrlo strastvenih odnosa, tajnih veza, ljubavnih trokuta. Sve samo da nije obično i dosadno. Skloniji smo uletjeti u komplicirane odnose, kao da nam je ta vrsta uzbuđenja potrebna. Odnosi ulaze u fazu revizije, pokazuju se slabe strane koje je potrebno osnažiti, no isto tako i poraditi na kvaliteti seksualnog života u dugim brakovima.

Foto: dreamstime/ilustracija

U vrijeme vladavine Škorpiona češće se susrećemo s ljubomorom, opsesijom, kontrolom kao negativnim čimbenicima ljubavnog života. Moguće je da se loši odnosi prekinu.

Kad su posrijedi financije mnogi će sređivati pitanja vezana uz imovinu, poreze, nasljedstvo, nove investicije, kao i uz ušteđevinu. U prilici smo restrukturirati financijsku situaciju na način da uravnotežimo prihode i rashode, podmirimo neka dugovanja, vratimo ono što nije naše.

Zdravlje: reproduktivni organi

Boja: crna, crvena

Dragi kamen: safir

Pred nama su dvije pomrčine u kratkom periodu

Samo par dana nakon početka vladavine ovog znaka, doći će do pomrčine Sunca u Škorpionu (25.10). Ova pomrčina najavljuje jedan završetak ili barem njegovu najavu koja će se sprovesti u narednim tjednima ili najkasnije do početka ljeta.

Foto: Dreamstime

30. listopada Mars kreće retrogradno sve do 12. siječnja iduće godine. Iskorak prema naprijed popraćen je preprekama koje nas zaustavljaju i usporavaju. Nekad će to biti vanjske okolnosti, kao da trenutno nije moguće sprovesti plan do kraja, no nekad će biti riječ i našim unutarnjim procesima koji će stvarati sumnju i nesigurnost te neku nelagodu zbog koje smo nespremni upustiti se u nepoznato i krenuti prema naprijed.

Ovo je razdoblje u kojem trebamo naučiti živjeti u skladu sa sobom, ali i u harmoniji s vanjskim okolnostima. Nastojte se ne ljutiti na ono što ne možete promijeniti, prihvatite to i pokušajte shvatiti da i u tome ima mnogo dobra. Budite strpljivi, smotreniji u prometu, kao i u komunikaciji te u rukovanju s mobitelom, dokumentima, ključevima.

8. studenog očekuje nas još jedna pomrčina. Riječ je o eklipsi Mjeseca u znaku Bika koja najavljuje značajne promjene na polju financije, vlasništva, imovine. Prošlost nas sustiže i prvo moramo riješiti zaostalo i nedovršeno, kako bi mogli dalje. Moguće je i da ova pomrčina dovede u pitanje daljnju egzistenciju nekih odnosa.

Najčitaniji članci