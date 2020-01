'E-cigarete su najgora pošast među današnjim tinejdžerima'

Nekoliko je srednjih škola iz San Diega ovaj tjedan Višem sudu San Diega podnijelo tužbu protiv kompanije e cigareta Juul Labs jer je, kažu, 'popularnost e -cigareta dovela do smanjenja učenja u školama okruga". U tužbi se također navodi i da je 'upotreba proizvoda tvrtke Juul Labs kod tinejdžera prouzročila i česte izostanak, pa je škola sredstva koja bi inače trošila na obrazovanje morala usmjeriti na kampanje prevencije i liječenja od pušenja e-cigareta'.

A nisu samo škole San Diega tužile Juul Labs; to su napravile i škole u Kaliforniji, New Yorku i Sjevernoj Karolini, i to zbog navodnog 'agresivnog napada na mlade', što je dovelo do bolesti povezanih s pušenjem e- cigareta, pa čak i smrti.

Unified School District, škole koje pohađa više od 120 000 učenika, traže 'odštetu za troškove koje su škole pretrpjele i naknadu za izradu obrazovnih programa o zdravstvenim rizicima pušenja e- cigareta, ugradnju detektora na e -cigarete u školama i dozvolu da nastavnici sami učenike nadziru.

- Ova tužba potvrđuje zalaganje škola San Diega za zdravlje i sigurnost učenika i šalje poruku Juul Labsu da neće tolerirati rizike kojima su učenici izloženi, kao ni financijski teret povezan s epidemijom e -cigareta - rekao je za CBS odvjetnik škole koja predstavlja cijeli školski okrug San Diega, Rahul Ravipudi.

Juul, Labs je inače najveći proizvođač e-cigareta u SAD-u dijelom u vlasništvu duhanskog giganta Altria, a kontrolira više od 70 posto tog tržišta - a kritičari tvrtku optužuju da 'školarce navodi na pušenje, i to s marketinškim i reklamnim taktikama sličnim onima koje je nekada koristio Big Tobacco'.

- U stvari, mnogi oglasi Juul Labsa gotovo su identični starim oglasima za cigarete koji su dizajnirani za tinejdžere- navodi se u tužbi.

Iz Juul Labsa tvrde da tvrtka svoje proizvode ne prodaje tinejdžerima i da njihovo osnovno tržište čine odrasli pušači, te da je prodaja e-cigareta 'dobar način napuštanja običnih duhanskih cigareta koje su štetnije'.

- Posljednjih je nekoliko godina pušenje e cigareta postalo ozbiljan problem mladih u SAD-u, a ni mi sami nemamo veći prioritet od borbe protiv uporabe e cigareta kod mladih - tvrde iz Juul Labsa nana svojoj web stranici.

