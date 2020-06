Efikasni trikovi koji pomažu da smanjite vrijeme pred ekranima

U prošlogodišnjem je istraživanju više od četvrtine roditelja i 36 posto tinejdžera priznalo na se bar jednom po noći probude da pogledaju svoje telefone

<p>Često možemo čuti kako previše vremena provodimo uz ekrane mobitela, laptopa ili tableta, a taj je trend za trajanja izolacije zbog pandemije korone još narastao. Čak i oni koji inače ne bi, u izolaciji su vrijeme kratili surfajući internetom i pregledavajući razne internetske stranice, a dosadu su ubijali prateći objave na društvenim mrežama.</p><p>To potvrđuje i nedavno istraživanje Common Sense Medije koje kaže da se za vrijeme izolacije pred (svim) ekranima boravilo čak 60 posto više nego prije pandemije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Više od trećine ljudi i u restoranu gleda u mobitel:</strong></p><p>Za ovisnost o mobitelima ipak ne možemo kriviti virus, budući da dnevna bolnica za ovisnost o internetu na zagrebačkom Jankomiru postoji od 2017. godine, a u mnogim zapadnim zemljama i puno duže.</p><p>U prošlogodišnjem je istraživanju Common Sense Medije više od četvrtine roditelja i 36 posto tinejdžera priznalo da se 'bar jednom u noći probude da pogledaju svoje telefone', a više od pola adolescenata i odraslih kaže i da ih 'mobitel barem jednom dnevno omete u nekom poslu'.</p><p>Još puno prije nego je pandemija preusmjerila društveni život ljudi na Zoom i druge chat aplikacije, istraživanje je pokazalo da američki tinejdžeri pred ekranima svakodnevno u prosijeku provedu sedam sati i 22 minute - što ne uključuje boravak pred ekranom zbog školskog rada. </p><h2>'S tim su ciljem i dizajnirani'</h2><p>Mnogima očito nije lako ignorirati mobitel, a u tome ne pomažu ni jarko crvene obavijesti koje su smišljeno dizajnirane tako da nam privlače pažnju. Znanost je naime davno otkrila da ljudski mozak reagira na sjajne i svjetlucave stvari pa je, ako se borite s ovisnosti o telefonu, dobro upaliti sivi 'mood' ili 'grayscale'.</p><p>- Istraživanja pokazuju da nas se najviše dojmi ono što vidimo i da se najviše oslanjamo baš na vizualno - rekla je profesorica psihologije s britanskog sveučilišta Nottingham Trent,<strong> Daria Kuss</strong>.</p><p>- Crno bijeli vas ekran vjerojatno neće toliko privlačiti pa ćete pred njim provesti manje vremena - kaže Kuss.</p><p>Zato treba postaviti funkciju 'grayscale', prvobitno napravljenu za olakšavanje korisnicima s oštećenjem vida. A da će s tim zaslon biti manje privlačan dokazali su nedavno u eksperimentu i studenti sveučilišta u Sjevernoj Dakoti. </p><p>Svoje su telefone postavili na sivu nijansu, zbog čega se vrijeme provedeno pred njima smanjilo za gotovo 40 minuta.</p><p>- Grayscale 'ometa' cilj dizajnera i marketinških stručnjaka koji vas pokušavaju pridobiti da što više vremena provedete uz određeni uređaj, rekao je autor spomenutog eksperimenta i apsolvent psihologije <strong>Alex J. Holte.</strong></p><p>- Ikone aplikacija uglavnom svijetle u jarkim bojama što je našem centru za pozornost jako atraktivno - dodaje Hotle, a upravo je to i jedan od razloga zašto su Instagram i Google u zadnjih par godina redizajnirali svoje logotipe i dali im upečatljivije živopisne boje koje im suptilno podižu klikanost. </p><h2>Kontrolirano koristite mobitele</h2><p>Neprofitna organizacija The Center for Human Technology radi na podizanju svijesti potrošača o načinima na koje velike IT tvrtke 'love' njihovu pažnju. Oni tvrde da stalni pristup tehnologiji smanjuje koncentraciju i skraćuje vrijeme pažnje, stvara ovisnost o pametnim telefonima i živote pretvara u 'natjecanje za lajkove'.</p><p>Korištenje grayscale-a, poručuju iz Centra, samo je jedan od načina da 'preuzmete kontrolu', a možete i ukloniti nebitne aplikacije s početnog zaslona i isključiti sve obavijesti osim npr. SMS-a i telefonskih poziva.</p><p>Osim toga, razni stručnjaci predlažu i da telefon bar ponekad ostavite u drugoj sobi i ne nosite ga u spavaću sobu:</p><p>- Provedite malo vremena bez svog telefona, vjerojatno ćete se iznenaditi koliko ste vremena pred njim - kažu.</p>