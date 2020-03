Einar Már: Nemoć, okrutnost, nemar, ali i svijetli trenuci...

Knjiga Einara Mára Guðmundssona “Svemirski anđeli” relativno je mračna priča, ali s puno humora o unutarnjem svijetu mladog čovjeka, koji malo pomalo gubi dodir s realnošću. Páll je neostvareni slikar, koji prolazi kroz faze paranoje i halucinacije, eksperimentira s drogama i pati od teške depresije. Nije stalno takav, ima i svjetlijih trenutaka. Páll je zapravo vrlo inteligentan i lucidan većinu vremena, ali težina njegova ludila konstantno ga povlači prema dnu.

Guðmundsson humor u knjizi donosi kroz Pállove prijatelje, odnosno pacijente, koji se s njim liječe u psihijatrijskom institutu Kleppur u Reykjaviku, te portrete liječnika i policije, koji će vam svako malo izvući osmijeh na lice. Vidi se da je Guðmundsson vrlo osjetljiv na stanja kroz koja prolaze ljudi koji su oboljeli od mentalnih bolesti, pa tako i humor koji ima i koji je apsolutno fantastičan nikad ne prelazi granicu da bilo tko od likova izgleda kao karikatura, nego pravo ljudsko biće.

Naime, Páll, fiktivni glavni lik romana, predstavlja Guðmundssonova brata, koji je do smrti bolovao od shizofrenije i koji je umro godinu dana prije objave ovoga romana. Guðmundsson s čitateljima zapravo dijeli svoje iskustvo o tome kakav su status imali mentalno oboljeli na Islandu u kasnom 20. stoljeću i kako su bili tretirani. Iako je njegov roman fikcija, “Svemirski anđeli” su vrijedan povijesni i medicinski zapis o institutu Kleppur. Kleppur je inače prva mentalna institucija na Islandu, otvorena je 1907. godine, te je sagrađena i vodila se isključivo javnim novcem.

Ova je bolnica uvela velike promjene na Islandu u liječenju mentalnih bolesti, gdje se pacijenti do njezina otvaranja gotovo uopće nisu liječili te je njihova kvaliteta života bila debelo ispod razine kvalitete života svih ostalih. Páll je narator svoje životne priče, koju počinje od dana kad je rođen, 30. ožujka 1949. godine, kad su se na Islandu održali prosvjedi protiv NATO-a, pa sve do smrti. No priča ide i puno prije njegova rođenja, ali se nastavlja i nakon njegove smrti.

Guðmundsson zaista odlično piše, jednostavno, ali vrlo poetski i ono zbog čega ovaj njegov roman zaslužuje sve preporuke je prije svega vrhunski odrađena tema mentalnih bolesti, koje rijetko dobivaju svoje mjesto u književnosti, naročito na ovako osjećajan način.

“Svemirski anđeli” su prvi put objavljeni 1993. godine i izdavačka kuća Hena napravila je dobar posao što su posegnuli za objavom knjige koja je u međuvremenu dobila i ekranizaciju pod redateljskom palicom Fridrika Thóra Fridrikssona, u kojemu je glumila tadašnja glumačka krema Islanda i za koju kažu da je jedan od najboljih islandskih filmova svih vremena.

