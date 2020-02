Eko kozmetika: Radimo prvi kruti sapun za intimnu njegu

U želji da pobjegnu od stresa i užurbane svakodnevice, Snježana i Mladen Jakopović su prije 12 godina pokrenuli ekološku proizvodnju. Hobi se uskoro pretvorio u ozbiljan posao, a osmislili su brend Kuća magične trave te se bave proizvodnjom ekološke kozmetike.

Da bi kozmetika bila ekološka i da se certificira kao takva, mora imati određeni postotak ekoloških sastojaka. Ekološki sastojak je proizvod ili sirovina uzgojena na ekološki način bez korištenja pesticida, insekticida i slično. Dakle, ekološka kozmetika mora sadržavati najmanje 97 posto ekoloških sastojaka, a prirodna može imati i manje od 50 posto takvih sastojaka.

Naši proizvodi sadrže više od 97 posto prirodnih sastojaka, pojašnjava nam Snježana Jakopović (45) iz Novog Marofa, po struci ekonomistica sa završenim tečajem fitoaromaterapije i zaljubljenica u ekološku proizvodnju. Njezina avantura započela je prije 12 godina kad je suprug i inženjer informatike Mladen (46) tražio način kako se riješiti nagomilanog stresa.

– Rodio se na selu i njegovi roditelji imaju dosta zemlje. Otišli su u mirovinu i oduševili su se kad su čuli da želimo pokušati nešto raditi na zemlji. Otvorili smo OPG i pokrenuli proizvodnju matičnjaka kojeg smo planirali kao cijelu biljku prodavati proizvođačima čaja. Riječ je o ekološkoj proizvodnji na zemlji koja je stajala prazna više od 20 godina i nije tretirana nikakvim sredstvima – pojasnila je Snježana dodajući kako su na hektar i pol zemlje posadili više od 33.00 sadnica.

Problem je nastao jer je otkupna cijena bila preniska, pa su razmišljali kako unovčiti svoj trud.

- Počela sam proučavati svojstva što se od te biljke da napraviti, osmislili smo prve proizvode i s njima krenuli po sajmovima. Tako je naš prvi proizvod bio čaj od matičnjaka u platnenim vrećicama. Nazvali smo ga „Menadžerski čaj“ i do danas je to jedini nekozmetički proizvod koji imamo. Uskoro je to postao posao. Počeli smo saditi druge biljke, tržište je tražilo nove proizvode i na taj način smo se širili – pojasnila je Snježana koja je radila u prodaji tvrtke za prodaju automobila, a onda je dala otkaz i posvetila se svom OPG-u.

Danas imaju vlastitu proizvodnju na četiri hektara za sve sirovine koje koriste u kozmetici, uz nju i supruga na imanju radi i njihovo troje djece: kći Andrea (21) te sinovi Luka (20) i Marko (16). Imaju i tri zaposlenika.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL – Sadimo mentu, čokoladnu mentu, matičnjak, smilje i lješnjake. Ono što ne možemo proizvesti kupujemo, ali obavezno uz ekološki certifikat. On je važan i za naše proizvode koji su njime označeni, a posebno za naše kupce. Certifikat označava da je proizvod od početka do kraja podvrgnut sljedivosti, da je svaka sirovina kontroliranog podrijetla i da se za svaki dio proizvoda zna podrijetlo, način uzgoja i prerade. Mi radimo kompletan ciklus od vlastitih sadnica do žetve, destilacije, sušenja i pretvaranja biljaka u sirovinu za proizvode – naglasila je ona dodajući kako su se kao eko poljoprivrednici upisali već prilikom otvaranja OPG-a, a zamršena papirologija u početku ih je poprilično namučila.

– Da bi se proizvod stavio na tržište treba imati više različitih nalaza ovisno o proizvodu, od vrijednosti mikrobiologije, postotka sastojaka u kremi, analitičko sigurnosno izvješće za stavljanje na tržište.. To sve ne radimo mi nego kemičari i mikrobiolozi, a za svaki proizvod ima knjiga od 30 - 50 strana gdje o tom proizvodu piše sve do zadnjeg mikrona i kapi eteričnog ulja i kako utječe na zdravlje. Zatim svi proizvodi da bi mogli na tržište moraju biti uneseni u europski portal za kozmetiku, CPNP, koji alarmira u slučaju da se pojavi neka reakcija kupca na kozmetički proizvod. Mi još imamo i eko certifikat gdje se kontrolira receptura i postotak ekoloških sastojaka – nabraja Snježana dodajući kako su u upisniku ekoloških proizvođača pa uz obaveznu godišnju kontrolu inspektora imaju i jednu neobaveznu i nenajavljenu kontrolu gdje im provjeravaju sve od kvalitete i sastavnica tla do same biljke i proizvodnje sirovine.

Kaže kako su postupci komplicirani i skupi, pa je tako cijena papirologije za samo jedan proizvod oko 350 eura.

– Dodatno, kad ste riješili sve oko proizvoda, morate se pozabaviti i ambalažom. Nema sigurnosnog izvješća ako nije certificirana i ambalaža, a to znači da se pazi na svaku sitnicu, od vrste stakla u kojem se nalazi krema, sljedivost stakla, koja vrsta papira se koristi za kutijice, kod plastične ambalaže potvrda da ambalaža ne pušta kemikalije u proizvod i slično. U početku sam znala i po pet sati u danu provoditi samo u uredu uz papirologiju – prisjeća se ona.

Danas joj je, priznaje, daleko lakše jer za postojeće proizvode ima sve certifikate, pa se to nadograđuje kad osmišljava neki novi proizvod.

- Danas imamo paletu pod imenom Kuća magične trave koja ima više od 60 artikala. U toj paleti je nekoliko različitih kolekcija: sve za njegu lica, tijela i kose, od šampona u krutom obliku, u tekućem obliku, pasti za zube, dezodoransa, kolekcija za bebe od 0 do 12 mjeseci, za muškarce za njegu brade itd. Svaka kolekcija se sastoji od pet do sedam artikala, a osim domaćeg tržišta izvozimo u Sloveniju, Poljsku, Nizozemsku i u Švedsku – pojasnila je Snježana dodajući da proizvode u Hrvatskoj distribuiraju kroz specijalizirane trgovine, a kupci ih mogu pronaći i na štandovima na velikim sajmovima.

– To su mi posebno dragi trenuci jer tada dolazimo u izravan kontakt s kupcima i moram istaknuti da su na tim sajmovima u više od 70 posto slučajeva naši redoviti kupci koji od nas kupuju godinama. Imamo kupaca koji su sa nama od prvog dana i kupuju samo naše proizvode. I mi kod nas doma koristimo samo naše proizvode, tako da u mojoj kući jedino prašak za rublje i omekšivač nismo proizveli sami, iako će se i to možda promijeniti u budućnosti – kaže Snježana i dodaje kako često slušaju želje klijenata te razvijaju proizvode u skladu s njihovim zahtjevima.

– Primjerice, sad razvijam formulu za kruti sapun za intimnu njegu. Obično su takvi sapuni tekući zbog jednostavnosti primjene, no ovaj kupac izričito želi kruti sapun jer ne želi nikakvu ambalažu. Morate znati koji dio biljke iskoristiti, kakav pH postići, kakva svojstva biljaka iskoristiti i obično napravite više pokušaja dok ne dođete do idealnog proizvoda. Ako kao domaćica znate da vam za biskvit trebaju jaja i brašno, onda i ovdje znate da vam za bazu trebaju određeni sastojci. Sve ostalo je znanje, mašta i potreba tržišta pa se to kombinira – istaknula je naša sugovornica koja je formule za sve pripravke koje su proizveli osmislila sama.

Kaže kako primjećuje da je zanimanje za ekološku kozmetiku sve veće, ali ne zna je li to stvar pomodarstva ili činjenice da na tržištu ima više takvih proizvoda.

- Mi se nadamo da će djeca nastaviti posao, ali ih ne sprječavamo ako žele svojim putem. Vidjet ćemo, nadamo se da posao ostaje u krugu obitelji jer ga ima dosta. Već 3 godine pokušavamo spojiti turističku djelatnost sa našom djelatnošću, imamo kuću za odmor s jacuzzijem i bazenom, a do početka sezone ćemo otvoriti i wellness u kojem ćemo koristiti isključivo naše proizvode. Bavimo se i edukativnim turizmom već 10 godina pa nam u obilazak imanja dolaze grupe turista iz zemlje i inozemstva kojima pokazujemo polja, način proizvodnje, destilacije, sušenja i drugih stvari koje ovdje radimo. Kao što u drugim OPG-ima dolaze kušati vino i sir, kod nas isprobavaju sapune i kremice – pojasnila je.

U želji da im proizvodnja bude što prirodnija, dodatno su se educirali u biodinamičkoj poljoprivredi pa im je sad proizvodnja – biodinamička. Surađuju sa sličnim proizvođačima kako bi se u Hrvatskoj postavio zakonski okvir i certificiranje ekoloških biodinamičkih proizvođača jer u tome, smatra ona, leži budućnost poljoprivrede.

Od svog OPG-a i ekološke kozmetike živi čitava obitelj, a Snježana pojašnjava da još nisu dosegnuli maksimum u proizvodnji te za sad proizvode onoliko koliko mogu prodati, koliko tržište od njih traži. Pojedine artikle proizvode u stotinama komada, dok je drugih na tisuće na mjesečnoj razini.

– Mi smo registrirani za ekološki uzgoj i preradu ljekovitog bilja i proizvodnju ekološke kozmetike. Cilj nam je biti prisutni u svim boljim trgovinama u zemlji i u cijeloj EU. U skoroj budućnosti planiramo povećati proizvodnju i sagraditi novi pogon jer imamo velike planove – zaključila je za kraj.

