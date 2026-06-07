Ekstremni turizam: Ovo je 20 najopasnijih mjesta na svijetu koja možete posjetiti

19. Plinski krater Darvaza, Turkmenistan: Poznat kao "Vrata pakla", krater širine 69 metara i dubine 30 metara u pustinji Karakum gori već više od 50 godina. Vjeruje se da je nastao 1960-ih kada je nesreća pri bušenju nafte uzrokovala urušavanje tla u plinski džep. Geolozi su zapalili plin kako bi zaštitili obližnje seljane, očekujući da će se ugasiti u roku od nekoliko tjedana, ali je nastavio gorjeti. Godišnje preko 6000 turista posjeti ovu upečatljivu znamenitost, posebno noću kada jarko svijetli. Posjetitelji bi trebali izbjegavati rubove kratera jer su nestabilni te biti oprezni zbog štetnih plinova i divljih životinja koje privlači toplina. Glavna opasnost: Otvorena jama za vatru, nestabilno tlo, udaljena lokacija. Statistika: Nema prijavljenih smrtnih slučajeva, ali postoji mogućnost ozbiljnih nesreća. | Foto: Li Renzi/XINHUA