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Ekstremni turizam: Ovo je 20 najopasnijih mjesta na svijetu koja možete posjetiti

Kamo krenuti na putovanje ako su vam standardne turističke rute već dosadne i želite se izazvati, ne mareći za rizike i opasnosti? Ovo je 20 najopasnijih, a ujedno i najbiranijih lokacija na svijetu za one koji žele avanturu i adrenalinski turizam.
Ekstremni turizam: Ovo je 20 najopasnijih mjesta na svijetu koja možete posjetiti
Ova mjesta zbog svojih iznimnih ljepota i posebnosti privlače brojne avanturiste. | Foto: Booking.com
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Ova mjesta zbog svojih iznimnih ljepota i posebnosti privlače brojne avanturiste. | Foto: Booking.com
Komentari 1

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