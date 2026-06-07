Ekstremni turizam: Ovo je 20 najopasnijih mjesta na svijetu koja možete posjetiti

Kamo krenuti na putovanje ako su vam standardne turističke rute već dosadne i želite se izazvati, ne mareći za rizike i opasnosti? Ovo je 20 najopasnijih, a ujedno i najbiranijih lokacija na svijetu za one koji žele avanturu i adrenalinski turizam.
Ova mjesta zbog svojih iznimnih ljepota i posebnosti privlače brojne avanturiste.
| Foto: Booking.com
Ova mjesta zbog svojih iznimnih ljepota i posebnosti privlače brojne avanturiste. |
Foto: Booking.com
Ova mjesta zbog svojih iznimnih ljepota i posebnosti privlače brojne avanturiste.
| Foto: Booking.com
1. Nacionalni park Dolina smrti, Kalifornija, SAD: Najtoplije i najsuše mjesto u SAD-u, s ljetnim temperaturama koje dosežu 50°C (rekord: 57°C). Osim vrućine, opasnosti uključuju kojote, čegrtuše, bujične poplave i ilegalne plantaže. No, zapanjujući pustinjski krajolici i jedinstvene geološke formacije privlače brojne turiste. Glavna opasnost: Ekstremna vrućina, dehidracija. Statistika: U prosjeku 1-3 smrtna slučaja povezana s vrućinom godišnje.
| Foto: http://www.nps.gov
2. El Caminito Del Rey, Španjolska: Često se naziva "stazom smrti", jedna je od najekstremnijih planinskih staza na svijetu. Smještena u španjolskoj klisuri El Chorro, izgrađena je između 1901. i 1905. za radnike na rezervoaru Conde de Guadalhorce. S vremenom je propala, ali je oživljena porastom ekstremnog turizma. Nakon nekoliko nesreća, staza je zatvorena 2001. i ponovno otvorena 15 godina kasnije sa pojačanom sigurnošću. Glavna opasnost: Uske staze, strmi padovi. Statistika: 5 smrtnih slučajeva prije obnove, nijedan od ponovnog otvaranja.
3. Vražji bazen, Zambija: Ovaj prekrasan prirodni bazen, smješten na rubu Viktorijinih slapova u Zambiji, privlači tražitelje uzbuđenja željne osjetiti kako rijeka Zambezi juri pored njih prije nego što se strmoglavi 120 m. Međutim, neke struja odnese i nikada ih ne pronađe. Putovanje do Vražjeg bazena jednako je rizično, zahtijeva plivanje kroz vode pune krokodila i nilskih konja. Glavna opasnost: Jake struje, rizik od pada. Statistika: Nema službenog broja smrtnih slučajeva, ali prijavljeno je nekoliko incidenata.
4. Anak Krakatau, Indonezija: Nenaseljeni vulkanski otok, pojavio se 45 godina nakon smrtonosne erupcije Krakataue 1883. godine, koja je uzrokovala masovni tsunami i ubila više od 30.000 ljudi. Od tada je narastao na preko 800 m i vrlo je aktivan, s pet velikih erupcija i čestim manjim. Unatoč opasnostima, popularno je turističko odredište koje nudi izlete brodom, a kada je mirno, mogućnost kampiranja na crnim pješčanim plažama i istraživanja vrućih polja lave. Glavna opasnost: Vulkanska aktivnost, tsunamiji. Statistika: Erupcija i tsunami 2018. ubili su više od 400 ljudi
5. Plava rupa, Egipat: Vertikalna podvodna špilja duboka 120 m u blizini Dahaba u Egiptu, poznata je po svojoj ljepoti, ali i kao "groblje ronilaca". Oko 200 ronilaca je tamo umrlo u posljednja dva desetljeća, a na liticama im je postavljen spomenik. Većina nesreća događa se u Archu, tunelu koji zahtijeva tehničke vještine ronjenja. Živahni greben koji okružuje Plavu rupu dom je ribama papigama, barakudama, murinama i rijetkim vrstama koralja. Glavna opasnost: Rizici dubokog ronjenja, dezorijentacija. Statistika: Procijenjenih 200 smrtnih slučajeva ronioca od 1990-ih.
| Foto: Sui Xiankai/XINHUA
6. Trolltunga, Norveška: Trolltunga ili Trolov jezik, poznata je stijena u Norveškoj, koja se proteže 10 m i nalazi se 700 m iznad jezera Ringedalsvatn. Unatoč nepostojanju sigurnosnih ograda i rizicima od vjetra, magle i uskog ruba, mnogi željni uzbuđenja posjećuju ga zbog ekstremnih selfija na dramatičnoj pozadini kamenja, oblaka i jezera. Za vedrih dana vidljiv je ledenjak Folgefonna. Izazovno pješačenje do Trolltunge, otvoreno od lipnja do kolovoza, uključuje penjanje po strmom, skliskom terenu i prelaženje potoka, ali nagrađuje planinare zadivljujućim pogledom na surovu prirodu Norveške. Glavna opasnost: strme litice, teški vremenski uvjeti. Statistika: 1 smrtni slučaj u 2015. i brojne akcije spašavanja svake godine
| Foto: Yuriy Brykaylo
7. Mt. Everest, Nepal: Penjanje na Everest pravi je test vještine i izdržljivosti, ali i jedan od najopasnijih pothvata na svijetu. Planina visoka 8848 m nameće teške uvjete: nagle promjene vremena, lavine, litice i temperature do -30°C. Međutim, najveća prijetnja je nedostatak kisika. Na 3600 m, tijelo dobiva samo 60% kisika koji mu je potreban, što disanje čini izuzetno teškim. Na 8000 m, "zoni smrti", preživljavanje bez boce s kisikom je nemoguće. Penjači se suočavaju s dugim čekanjem u blizini vrha, što im iscrpljuje kisik. Glavna opasnost: Ekstremna nadmorska visina, lavine, nepredvidivo vrijeme. Statistika: Zabilježeno više od 300 smrtnih slučajeva od 1922.
| Foto: Bartłomiej Pawlikowski / Red Bull Content Pool
8. Sjeverna Yungas cesta, Bolivija: Poznata kao "Cesta smrti", proteže se 56 km od La Paza do Coroica duž strmih planinskih litica. Izgrađena 1930-ih, široka je samo 3,2 m, bez asfalta i sa skliskim glinenim površinama. Česte kiše, magla, odroni kamenja i klizišta čine je smrtonosnom, s do 300 smrtnih slučajeva godišnje prije nego što je nova cesta otvorena 2006. godine. Ekstremni turisti sada hrle ovdje zbog opasnih vožnji ili vožnje biciklom nizbrdo, što je u posljednjem desetljeću odnijelo najmanje 13 života. Najgora nesreća dogodila se 1984. godine kada se autobus survao s litice, usmrtivši 100 ljudi. Glavna opasnost: Uska cesta, strmi padovi, klizišta. Statistika: Procijenjenih 200-300 smrtnih slučajeva godišnje prije poboljšanja.
| Foto: 24sata/pixsell
9. Vrtače Yucatana, Meksiko: Ovaj poluotok je raj za ronioce, poznat po svojim tajanstvenim slatkovodnim vrtačama povezanim podzemnim tunelima. Iako ih postoje tisuće, samo ih je nekoliko istraženo i opremljeno za turizam. Drevne Maje koristile su ove bazene za vodu i žrtvovanja. Ronjenje može biti rizično, s opasnostima poput tame, uskih prostora, vegetacije, dezorijentacije i ograničenog kisika. Unatoč tome privlači brojne ronioce koji žele istražiti zapanjujuće podzemne špilje. Glavna opasnost: Podvodni špiljski sustavi, dezorijentacija. Statistika: Najmanje 20 smrtnih slučajeva od 2010. do 2020.
10. Fagradalsfjall, Island: U ožujku 2021. vulkan Fagradalsfjall na poluotoku Reykjanes eruptirao je prvi put u 6000 godina, brzo postavši glavna atrakcija na Islandu. Visok 224 metra s kraterom širine 334 metra magnet je za tisuće turista, unatoč rizicima od opeklina, otrovnih plinova i skrivenih vrućih džepova ispod površine. Dok tokovi lave mogu biti očaravajući, nepredvidivi vjetrovi mogu usmjeriti otrovne pare prema promatračima. Islandske vlasti savjetuju promatranje vulkana sa sigurne udaljenosti. Glavna opasnost: Vulkanske erupcije, otrovni plinovi. Statistika: Nije zabilježen nijedan smrtni slučaj u nedavnim erupcijama.
| Foto: Icelandic Meteorological Office
11. Huashan, Kina: Jedna od svetih planina Kine u provinciji Shaanxi, ima pet vrhova, a najviši doseže 2154 metra. Poznata Staza smrti, koju su taoistički redovnici nekada koristili za dolazak do hrama, sada privlači turiste koji traže nalet adrenalina i zapanjujuće poglede. Staza se sastoji od uske drvene staze bez ograde, koja se drži za litice iznad dubokog klanca. Planinari se moraju pritisnuti uz kamene zidove i držati se za lance za potporu. Planinarenje traje oko 30 minuta, što zahtijeva oprez, jer pogreške mogu biti kobne. Glavna opasnost: Uske staze od dasaka, strme litice. Statistika: Točan broj poginulih nije poznat, procjenjuje se nekoliko smrtnih slučajeva godišnje.
| Foto: Zhang Bowen/XINHUA
12. Nacionalni park Madidi, Bolivija: Smještena u podnožju Anda u La Pazu, ova divljina od 18.957 km² poznata je po svojoj bioraznolikosti, ali može dovesti do ozbiljnih posljedica za neoprezne. Mnoge biljke uzrokuju alergijske reakcije poput osipa i problema s disanjem. Opasni paraziti mogu ući kroz posjekotine ili kontaminiranu hranu i vodu, a muhe mogu položiti ličinke pod kožu. U ovom okruženju, čak se i grabežljivci čine manje prijetećima. Glavna opasnost: Udaljena lokacija, raznolik divlji svijet, uključujući grabežljivce. Statistika: Nema službenih zapisa o smrtnim slučajevima, ali brojni incidenti izgubljenih planinara
13. Staza Kalalau, Havaji: Nudi zapanjujuće poglede na Tihi ocean, obalne litice i bujne doline. Međutim, ova 35 km duga ruta od plaže Kee do doline Kalalau je i opasna. Planinari se suočavaju s izazovnim terenom, džunglastim stazama i opasnim planinskim rijekama koje mogu nabujati nakon kiše. Odroni kamenja i uske staze u blizini slapova rezultirali su ozbiljnim ozljedama ili smrtnim slučajevima. Plaže uz stazu, posebno Hanakapiai, izgledaju primamljivo, ali su opasne zbog visokih valova, jakih podvodnih struja i neravnih obala. Glavna opasnost: Uske staze, bujične poplave, odron kamenja. Statistika: Najmanje 100 smrtnih slučajeva prijavljeno na stazama uz obalu Na Pali
14. Danakilska depresija, Etiopija: Jedno je od najtoplijih mjesta na Zemlji, s ljetnim temperaturama koje dosežu 63°C i temperaturama tla do 70°C. Unatoč ekstremnim uvjetima, avanturistički nastrojeni posjetitelji hrle kako bi vidjeli njezine nestvarne krajolike, koji uključuju tri vulkana: uspavani Ayalu i Dallol te aktivni Erta Ale, poznat po svoja dva jezera lave. Područje je prošarano termalnim izvorima i živopisnim formacijama soli u bojama poput žute, narančaste i zelene. Jezero Dallol ističe se kipućom vodom na 110°C. Zrak je kiseo i ispunjen otrovnim parama, što predstavlja rizik od opeklina, trovanja i gubitka svijesti. Glavna opasnost: Ekstremna vrućina, otrovni plinovi, geopolitička nestabilnost. Statistika: Prijavljeno je nekoliko smrtnih slučajeva turista, točan broj nije jasan
| Foto: IPGGutenbergUKLtd
15. Yosemite Half Dome, Kalifornija, SAD: Pješačenje do Half Domea u Nacionalnom parku Yosemite najduža je i najizazovnija staza, s vrhom visokim 1450 metara. Prvi put ga je osvojio George G. Anderson 1875. godine, a uspon je olakšan postavljanjem kabela desetljećima kasnije. Svake godine do 50000 planinara pokuša se popeti, ali mnogima je potrebno spašavanje. Vlažno vrijeme čini užad i granit skliskima, a najopasniji dio, poznat kao Ploče smrti, vidio je više padova. Penjači se također suočavaju s rizicima od udara groma, visinske bolesti i susreta s crnim medvjedima. Glavna opasnost: Strmi uspon, skliski granit, udari groma. Statistika: Zabilježeno više od 60 smrtnih slučajeva.
| Foto: Fotolia
16. Nacionalni park Havajski vulkani, Havaji, SAD: Prostire se na 1308 km² i nalazi se na UNESCO-vom popisu svjetske baštine zbog svog jedinstvenog geološkog krajolika. U njemu se nalaze dva najaktivnija vulkana na svijetu: Mauna Loa, drugi najveći vulkan na Zemlji, koji je posljednji put eruptirao 1984., ali se još prati zbog potresa tla i Kilauea, koji neprestano eruptira od 1983., privlačeći tisuće posjetitelja. Unatoč naporima čuvara parka da osiguraju sigurnost, nepredvidiva priroda vulkana čini park jednim od najopasnijih mjesta na svijetu. Vrtače ispunjene lavom, raspadajuće litice i otrovni vulkanski ispare predstavljaju značajan rizik, uzrokujući oštećenje oka, respiratorne probleme, pa čak i zatajenje srca. Glavna opasnost: Aktivni vulkani, otrovni plinovi, nestabilan teren. Statistika: Prijavljeno je nekoliko smrtnih slučajeva i ozljeda zbog eksplozija i urušavanja
| Foto: USGS HANDOUT/EPA
17. Kjeragbolten, Norveška: Uzbudljiva atrakcija u Norveškoj, smještena gotovo kilometar iznad Lysefjorda. Do njega se dolazi zahtjevnim planinarenjem od 12 km, s višestrukim spustovima i usponima na skliskoj, kamenitoj stazi. Maglovito ili kišovito vrijeme čini planinarenje još opasnijim. Oni koji završe planinarenje uživaju u prekrasnim pogledima i mogu snimiti kultnu fotografiju stojeći na stijeni, što zahtijeva pažljivo hodanje uskom izbočinom držeći se za sigurnosni prsten. Čak i u suhim uvjetima postoji rizik od pada. Glavna opasnost: Strme litice, mogućnost padova. Statistika: Nema zabilježenih smrtnih slučajeva od same stijene, ali nekoliko smrtnih slučajeva planinara u tom području
18. Jezero Natron, Tanzanija: Nadrealna ljepota jezera Natron, s debelom slanom korom i živim ružičastim i crvenim nijansama, djeluje nestvarno. Voda, vrlo alkalna i vruća (40°C do 50°C), predstavlja ozbiljne opasnosti; dodirivanje može uzrokovati kemijske opekline, a životinje koje upadnu u nju postaju mumije soli. Jezero ispušta jak miris sumporovodika, što ga čini izazovnim odredištem. Unatoč surovim uvjetima, jezero vrvi životom, tisućama flaminga, a okolno područje je dom zebrama, nojevima, gazelama, malim kuduima i šakalima. Glavna opasnost: Iznimno alkalna voda, udaljena lokacija. Statistika: Nema zabilježenih ljudskih smrtnih slučajeva, ali je smrtonosno za većinu životinja koje uđu.
19. Plinski krater Darvaza, Turkmenistan: Poznat kao "Vrata pakla", krater širine 69 metara i dubine 30 metara u pustinji Karakum gori već više od 50 godina. Vjeruje se da je nastao 1960-ih kada je nesreća pri bušenju nafte uzrokovala urušavanje tla u plinski džep. Geolozi su zapalili plin kako bi zaštitili obližnje seljane, očekujući da će se ugasiti u roku od nekoliko tjedana, ali je nastavio gorjeti. Godišnje preko 6000 turista posjeti ovu upečatljivu znamenitost, posebno noću kada jarko svijetli. Posjetitelji bi trebali izbjegavati rubove kratera jer su nestabilni te biti oprezni zbog štetnih plinova i divljih životinja koje privlači toplina. Glavna opasnost: Otvorena jama za vatru, nestabilno tlo, udaljena lokacija. Statistika: Nema prijavljenih smrtnih slučajeva, ali postoji mogućnost ozbiljnih nesreća.
| Foto: Li Renzi/XINHUA
20. Drakensberg Grand Traverse, Južna Afrika: Izazovna staza od 220 km u Zmajevim planinama, poznata po testiranju hrabrosti i izdržljivosti planinara tijekom 6 do 12 dana. Od 1985. smanjio se broj smrtnih slučajeva, ali ih i dalje ima. Planinari se moraju u prosjeku popeti 1000 m dnevno, počevši strmim usponom uz dvije okomite ljestve od lanaca kako bi stigli do grebena. S 30 grebena koje treba prijeći, oni koji završe planinarenje hvale prekrasne poglede i duboku povezanost s prirodom kao vrijedne truda. Glavna opasnost: Izloženi grebeni, nagle promjene vremena, fizička iscrpljenost. Statistika: Godišnje se prijavljuje nekoliko smrtnih slučajeva i spašavanja.
| Foto: Caro / Spiegl