Veliki tjedni horoskop: Blizanci će se riješiti dugova, Ribe očekuje duboka strast i ljubav

Ovan 21. 3 - 20. 4.

Posao - Planeti vas upozoravaju na vaše brzoplete reakcije i odluke. Nije isključena mogućnost da nekom netaktičnom izjavom uvrijedite poslovne partnere ili se zaletite u posao koji će vas preko mjere iscrpljivati.

Ljubav - Vaše i partnerove nesigurnosti izbit će na površinu i potkopavati odnos. Odvojite dovoljno vremena jedno za drugo, osobito ako ste se udaljili. Ne radite scene i ne svađajte se jer time ništa nećete postići. Nastojte voljenom ponešto i oprostiti.

Zdravlje - Morat ćete više pažnje posvetiti zdravlju i održavanju forme, prilagoditi i promijeniti svakodnevni ritam života te svoje poslovne i prehrambene navike. Pripazite na probavu, a i živci su vam osjetljivi.

Najbolji dan: 10. lipnja

Najlošiji dan: 8. lipnja

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Posao - Mogli biste sklopiti neformalan ugovor za honorarni posao ili aktivnije surađivati s javnošću. Pravi je trenutak za pokretanje privatnog posla, promjenu radnog mjesta i dobivanje unapređenja.

Ljubav - Osjećajne spone bit će neupitne. S partnerom ćete se sporazumijevati bez mnogo riječi i osjećati raspoloženja jedno kod drugoga. Problemi će učvrstiti vaš odnos i pokazati da odlično funkcionirate i kad okolnosti oko vas nisu najblistavije.

Zdravlje - Mnogo radite i naprežete se, no sve stižete obaviti i sve vam ide po planu. Energije imate na pretek, no nemojte pretjerivati jer je Mars u vašem znaku. Izbjegavajte radikalne dijete koje vaš organizam mogu nepotrebno iscrpjeti.

Najbolji dan: 12. lipnja

Najlošiji dan: 7. lipnja

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

Posao - Riješit ćete se dugova i ostvariti nove mogućnosti za zaradu. Izvjesno je napredovanje, kao i dobro plaćeni honorarni posao. Neki od vas će iz rizičnih ulaganja izvući materijalnu korist.

Ljubav - Nastupom i odvažnošću, ali i utemeljenim argumentima primorat ćete partnera da se izjasni. Na pomolu je razgovor koji će riješiti vaše dvojbe i definirati odnos. Ako ste u vezi, vaš odnos je postojan i svakim danom sve čvršći i bolji.

Zdravlje - Uljepšavat ćete se i njegovati, možda promijeniti boju kose ili novim odjevnim stvarima istaknuti ono najljepše na sebi. Zdravlje vam neće stvarati veće probleme pa ćete biti odlično raspoloženi i vitalni.

Najbolji dan: 7. lipnja

Najlošiji dan: 9. lipnja

Rak 22. 6. - 22. 7.

Posao - Spretno ćete se nositi s poslovima koji su povezani s komunikacijama, biti dobro informirani i korak ispred konkurenata. Nekima predstoje i kontakti s inozemstvom te rješavanje financijskih pitanja.

Ljubav - S voljenom osobom ostvarit ćete skladan odnos, pa ni povremene razmirice neće ugroziti vašu osjećajnu sreću. Ako ste slobodni, mogli biste pasti na šarm inteligentne osobe koja će vas zavoditi britkim dosjetkama, šalama i humorom.

Zdravlje - I dalje ste u povoljnom razdoblju pa ga iskoristite za intenzivniju tjelovježbu i mršavljenje - rezultati će biti odlični! Bit ćete iznimno oštroumni pa vašem zapažanju ništa neće moći promaknuti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Najbolji dan: 8. lipnja

Najlošiji dan: 10. lipnja

Lav 23. 7.- 22. 8.

Posao - Naići ćete na zapreke ili spoznati da netko nije vašoj strani. Budite diskretni u svojim namjerama i ne otkrivajte planove ljudima u koje nemate povjerenja. Izbjegavajte nepotrebne troškove i razmišljajte dugoročno.

Ljubav - Veze u kojima dominira ljubomora ili borba za nadmoć naći će se na prekretnici. Kriza će vam pomoći u stjecanju dubljeg uvida u prirodu vaših osjećaja, pa ćete odlučnije raskinuti odnos koji vas ne usrećuje. Ako ste sami, moguće je novo poznanstvo.

Zdravlje - Osjetljiv će vam biti dišni sustav, srce, pluća, grlo i živci. Neko vrijeme morat ćete se povući, smiriti, izolirati i zatvoriti od javnosti kako biste prikupili energiju i vratili zdravlje. Hranite se zdravije!

Najbolji dan: 11. lipnja

Najlošiji dan: 13. lipnja

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Posao - Privlačit će vas sve što djeluje poticajno i razmišljati stvaralački. Imat ćete prilike pokazati što i koliko možete u poslovima koje obavljate. Vidno će vam se popraviti koncentracija pa ćete biti učinkoviti.

Ljubav - Ako ste u ljubavnoj vezi, osjećat ćete se zaljubljeno kao da ste na novom početku. Partner će vam ugađati i činiti sve što je u njegovoj moći da se osjećate zadovoljno.. Slobodni će tijekom vikenda lako stupiti u novu, romantičnu vezu, možda posredstvom prijatelja.

Zdravlje - Malo tko će moći pratiti vašu energiju i ljubav prema izazovima. Bit ćete stalno u pokretu, a druženja s prijateljima katkad će trajati i do kasnih noćnih sati. Raznolik društveni život ispunjavat će vas zadovoljstvom.

Najbolji dan: 12. lipnja

Najlošiji dan: 9. lipnja

Vaga 23. 9. - 22. 10.

Posao - U jednom će trenutku izgledati kao da sve teče po planu, no već u slijedećem ništa se neće odvijati kako treba. Uštedite si muke i odgodite važne projekte za neko bolje razdoblje od ovoga.

Ljubav - Od vas će se zahtijevati više tolerancije pa ćete partneru morati nekoliko puta progledati kroz prste, želite li izbjeći međusobna predbacivanja i prepucavanja. Ako ste u koga zaljubljeni, tjedan označava prekretnicu – mogli biste ući u željenu vezu, ali bit će i nekih prepreka.

Foto: Pexels

Zdravlje - Bit će izražena vaša autodestruktivnost te sklonost ovisnostima i štetnim navikama koje će vam prouzročiti niz zdravstvenih tegoba. Budite oprezniji i pazite što radite. Pričuvajte se ozljeda!

Najbolji dan: 7. lipnja

Najlošiji dan: 10. lipnja

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

Posao - Očekuje vas porast prihoda, pohvale pretpostavljenih i porast ugleda. Plijenit ćete pozornost javnosti. Moguće je kraće putovanje u inozemstvo, kvalitetno informiranje i usvajanje novog znanja.

Ljubav - Vaše želje se ostvaruju, stoga se ne kolebajte krenuti u akciju. U novim počecima bit će presudna tjelesna privlačnost, ali ni dobro intelektualno slaganje i prožimanje neće izostati. Vezani će u brakove i veze unijeti više dinamike i romantike.

Zdravlje - Povoljni planetarni utjecaji jačaju vašu snagu volje i moć pozitivnog stava. Ništa neće moći narušiti vaše veselo raspoloženje, a i svojim ćete izgledom biti zadovoljni. Proljepšat ćete se i zračiti šarmom.

Najbolji dan: 8. lipnja

Najlošiji dan: 12. lipnja

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

Posao - Riješit ćete zaostale poslove i pronaći rješenje za sporne situacije. Izvjestan je porast obaveza i odgovornosti, a vaš bi se rad mogao naći i pod lupom nadređenih. Koncentracija vam je pada zbog nagomilanog umora.

Ljubav - Otežano ćete komunicirati s partnerom. Njegove kritike doživljavat ćete kao napad na sebe. Zastanete li i razmislite o njegovim riječima, shvatit ćete da je u pravu. Samci bi se mogli zateći između dvije prilike – odaberite srcem, a ne razumom.

Zdravlje - Dinamičan i zahtjevan dnevni ritam na poslovnom, osjećajnom i obiteljskom planu mogao bi pridonijeti padu vitalnosti i slabljenju imuniteta. Bavite li se sportom, čuvajte se ozljeda i upale mišića.

Najbolji dan: 11. lipnja

Najlošiji dan: 9. lipnja

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Posao - Susretat ćete se s gomilom papira i podataka koje ćete morati obraditi te s većim brojem ljudi koji će ulaziti i izlaziti iz vašeg ureda. Izvjesne su i verbalne iskrice između vas i jednog kolege. Smirite tenzije!

Ljubav - Dobro se slažete s bračnim partnerom, iako se vaši pogledi na mnoge stvari razlikuju. Ne budite kruti i ne tražite da sve bude po vašem. Dopustite i njemu da izrazi mišljenje. Ako ste u vezi, partner će htjeti zajednički život s vama, no čini se da još niste spremni na taj korak.

Zdravlje - Zauzmite pozitivan stav, naoružajte se optimizmom i snagom volje potrudite se svakodnevicu podčiniti sebi i učiniti je mirnijom i manje zahtjevnom. Pripazite na koljena i kralježnicu, ali i zube!

Najbolji dan: 13. lipnja

Najlošiji dan: 10. lipnja

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

Posao - Pomanjkanje koncentracije, ideja i rastresenost nisu alarmantni, no ogradite se od većih obaveza i planova. Čuvajte se svojih brzopletih reakcija. Ne dajte se isprovocirati - budite staloženi.

Ljubav - Ljubavne probleme izbjeći ćete ako sputate taštinu i prilagodite se partneru. Voljeni će trebati vaše razumijevanje, a ne kritiku ili nepoštivanje dogovora. Ako ste u vezi, pripazite se krize koju biste mogli izazvati svojom ljubomorom.

Zdravlje - Vaši će energetski potencijali biti na nižoj razini. Stoga vam se preporučuje da reducirate aktivnosti, osluškujete i slijedite znakove i potrebe svoga organizma. Ne zanemarujte važnost odmora i opuštanja.

Foto: ELIZAVETA GALITCKAIA

Najbolji dan: 7. lipnja

Najlošiji dan: 13. lipnja

Ribe 19. 2. - 20. 3.

Posao - Krasit će vas poduzetnost i pouzdanost, a bit ćete i stvaralački raspoloženi. Imat ćete prigodu svoje ideje izložiti utjecajnim ljudima koji će u njima prepoznati vaš talent i priliku za zajednički napredak.

Ljubav - Intenzivno ćete izlaziti i družiti se s prijateljima te u takvom ozračju sresti zanimljivu osobu. Nadomak ste flertu koji će se brzo pretvoriti u zavođenje, strast i ljubav. Zauzeti, odnos s partnerom konačno će doći na svoje pa svađa više neće biti kao prije.

Zdravlje - Omiljene aktivnosti i hobiji pomoći će vam riješiti se stresa, a dovoljno sna i kvalitetna ishrana bit će učinkovitiji za lijep izgled od najskupljih kozmetičkih tretmana. Psihofizički ćete biti jako otporni.

Najbolji dan: 8. lipnja

Najlošiji dan: 12. lipnja