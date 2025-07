Elizabeta II. i Filip zaručili su se unatoč protivljenju njezina oca

Kad su se upoznali, ona je bila još djevojčica i nije nosila kraljevsku titulu. Priča Elizabete II. i budućeg joj supruga Filipa započela je kad su se drugi put susreli 1934. na vjenčanju Philipove rođakinje. Nakon toga su se ponovno vidjeli u svibnju 1937. na krunidbi kraljičina oca Georgea VI. Romansa se razbuktala pri četvrtom susretu, 1939. godine. Njoj je tad bilo 13, a njemu 18 godina i počeli su se dopisivati. Philip je 1946. godine zatražio Elizabetinu ruku od kralja Georgea VI., a on navodno nije bio baš najsretniji tom prošnjom. Kralju je smetalo to što princ u to vrijeme nije bio financijski neovisan, a nisu mu se sviđali još neki detalji iz njegova života. Činjenica da su rođaci u trećem koljenu nikome nije smetala. Ipak, na današnji dan, 10. srpnja 1947., objavili su zaruke. Prije vjenčanja s Elizabetom, Philip se morao odreći svih titula, a vjenčanjem je postao vojvoda od Edinburgha, grof od Merionetha i barun Greenwicha. Elizabetinu svilenu vjenčanicu dizajnirao je britanski dizajner Norman Hartnell, a na sebi je imala 10 tisuća bisera i blještavih kristala. Zanimljivo je da se kraljica navodno sama šminkala za vjenčanje.

