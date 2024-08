Elvis je hit napisao za 20 minuta - inspirirala ga je 'O sole mio'

Elvisov hit 'It's Now or Never' 15. je kolovoza 1960. zauzeo prvo mjesto na na američkoj ljestvici hitova, i tamo je ostao čak pet tjedana. Presley je tijekom služenja vojske u Njemačkoj često slušao talijansku pjesmu 'O sole mio', koja mu je kasnije bila inspiracija za njegov hit.

Legendarni pjevač je pjesmu 'It's Now or Never' napisao za 20 minuta, a ona je pravi dokaz njegove svestranosti i utjecaja koji je imao na svjetsku globalnu scenu. Ova je pjesma odmah postala hit, a ubrzo i jedan od najprodavanijih singlova svih vremena, s preko 20 milijuna prodanih primjeraka. Također, 'It's Now or Never' bila je jedna od pjevačevih omiljenih pjesama, a odredila je i daljnji tijek njegove nevjerojatne karijere.

Elvis je svoju vokalnu moć i raspon lako prikazivao i kroz rock'n'roll, kao i kroz balade. Elvisove pjesme i dalje inspiriraju glazbenike diljem svijeta.

Otvoren Panamski kanal

Brod 'Ancon' svojim je prolaskom 15 kolovoza 1914. i otvorio Panamski kanal. On povezuje Atlantski i Tihi ocean na najužem dijelu Srednje Amerike, a dug je 81,6 kilometara. Za kanal je prokopano čak 200 milijuna kubičnih metara žemlje. Panamski kanal znatno skraćuje mnoge pomorske rute i jedan je od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza. Iako je sagrađen dvije godine prije roka, službeno je otvoren tek 1920. Čak 43 godine kasnije, kanal je dobio i noćno osvjetljenje za neometanu plovidbu u svako doba dana.

Nixonov šok

Na današnji dan 1971. predsjednik SAD-a Richard Nixon poduzeo je niz ekonomskih mjera kao odgovor na rastuću inflaciju.

Te mjere uključivale su zamrzavanje plaća i cijena, dodatke na uvozne proizvode i jednostrano ukidanje izravne međunarodne konvertibilnosti američkog dolara u zlato. Tom odlukom Bretton-Woods sustav međunarodnih financijskih razmjena postao je nefunkcionalan.

