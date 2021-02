Učenica Osnovne škole Stjepana Basaričeka u Ivanić-Gradu, Ema Donev (13), vrlo je neobična djevojčica. Obožava čitati knjige i godišnje ih pročita oko 50-ak. Preko knjiga se zainteresirala i zaljubila u astronomiju i fiziku i proučava ih kao prava mlada znanstvenica.

Taj svijet potaknuo ju je da i drugu djecu pokuša zainteresirati za znanost, pa je još prije dvije godine pokrenula vlastitu web stranicu 'Adventures in Astrophysics', a onda i vlastiti profil na You Tube kanalu, putem kojeg objavljuje zanimljive animirane filmove o temama iz astronomije i fizike. I to na savršenom engleskom jeziku, koji je naučila zahvaljujući roditeljima koji su ranije živjeli u SAD-u pa rano govorili engleski s njom, jer je htjela da stranica i kanal budu dostupni svoj djeci u svijetu koje zanimaju te teme.

POGLEDAJTE VIDEO: Ema Donev o 'Crvenim patuljcima'

Za astronomiju se, kaže, počela zanimati još početkom 3. razreda, kad bi s mamom išla na male 'izletiće' iz Ivanić-Grada u Zagreb, tijekom kojih bi najviše obilazile knjižare.

- Nikada se nismo vratile kući bez barem jedne vrećice knjiga, a većina njih su bile moje knjige iz područja astronomije. Najviše su me privukle crne rupe, zbog toga što kada jednom uđeš u njih, nikada više nećeš izaći i pretvorit ćeš se u špagete. Čitanjem raznovrsnih knjiga naučila sam puno, ali otvorila su se nova pitanja i tako nastaje čarobni krug - priča.

Ljubav za astronomiju prvi put je pokazala 'svijetu' u prezentaciji koju je izradila za svoj razred u 4. razredu. Govorila je o nastanku svemira, Newtonovim zakonima, galaksijama, planetima i povijesti svemira. Nakon te prezentacije jednostavno je znala da želi biti dio znanstvenika koji istražuju svemir i – bacila se na posao.

- Astrofizika je generalno interesantna, meni su najbolje teme egzoplaneti, planeti izvan našeg Sunčevog sustava. Volim učiti o različitim vrstama zvijezda, njihov nastanak, karakteristike te svršetak, te volim crne rupe, što je jedna od misterija svemira - priča Ema. Nije baš sve misterij, jer ponešto već znamo o crnim rupama: 'One nastaju kada vrlo masivna zvijezda, barem 8 puta veće mase od Sunca, eksplodira u supernovu, a gravitacija je prevelika i sve se sruši nad sobom i nastane crna rupa', pojašnjava.

POGLEDAJTE VIDEO: Ema priča o zvijezdama

Objašnjava što mnogi odrasli ne znaju

- Ako dođete dovoljno blizu crne rupe, odnosno obzoru crne rupe, više se nikada nećete moći vratiti. Gravitacija crne rupe je toliko jaka da ni najbrža stvar u svemiru, svjetlost, ne može pobjeći. Kada uđete u crnu rupu, uznemirite ravnotežu unutrašnjosti, odnosno vaša energija uznemiruje ravnotežu crne rupe i to kreira oluju dok putujete do singulariteta. Ubrzo si crna rupa vrati ravnotežu tako da vas rastegne i brutalno rastrga, odnosno, postat ćete špageti. Što je veća crna rupa, duže ćete moći ostati živi i u jednom komadu, no nema povratka - pojašnjava Ema ono što jednostavno ne bi znali objasniti ni mnogi odrasli. Slično objašnjava brojne pojave iz Svemira na svojoj stranici i video-kanalu.

- Pričam o astrofizici, znanosti koja proučava kako je svemir nastao, istražuje zvijezde i planete, te najveće misterije svemira. Pišem o fizici, znanosti koja nam objašnjava sve što se događa oko nas, unutar nas i u cjelokupnom svemiru. Objašnjavam matematiku, elegantnu i jednostavnu znanost, koja je baza za sve ostale znanosti. Sve ove znanosti kada rade zajedno nam poboljšavaju svijet –uvjerava nas. Cilj web-stranice i kanala je da inspirira svoje vršnjake i drugu djecu da se bave znanošću i razumiju ju, da nauče nešto novo, pogotovo tijekom pandemije COVID-19 - kaže.

POGLEDAJTE VIDEO: Ema vas vodi u avanturu Svemirom

A sve to i njoj pomaže da uči i razvija se u drugim vještinama, posebno u programiranju te animaciji i obradi video priloga. Naime, prvu verziju stranice Ema je pokrenula tako da ju je ručno programirala, što ju je motiviralo da nauči programirati HTML i CSS.

- No, puno sam vremena trošila na tehnički dio, pa sam se kasnije prebacila na WordPress, gdje se mogu više fokusirati na sadržaj umjesto tehničkih stvari. Završnu verziju stranice sam pokrenula u srpnju 2020 godine i sad sam puno zadovoljnija izgledom i sadržajem - priča. Izrada videa je malo kompliciraniji proces. Animacije radi u Adobe After effects, a ilustracije u Adobe Illustrator software-u.

Uči preko edukativnih kanala

Kad priprema materijale za objavu, prvo izabere temu koju želi obraditi, pa ju onda i sama istražuje - uči i čita o tome. Potom pripremi tekst koji će govoriti u prilogu i snimi govor, pa na papiru crta slijed videa, kao mini strip. Slijedi ilustriranje jedne po jedne scene, postupno, jer ponekad tijekom posla dođe i do boljeg načina za prikaz informacija.

- Nakon što imam nekoliko nacrtanih scena, počinjem animirati video. Na kraju dodajem muziku u pozadini. I video je završen! - zaključuje u šali. Trudi se objaviti članak svakih 2 tjedna, dok video priloge na kanalu objavljuje svakih mjesec dana, zato što joj dugo treba da napravi jedan video. Valja naglasiti da Ema sve radi sama, tek uz poneki savjet ili ideju s kojom joj pomognu roditelji.

Na stranici i video prilozima najčešće radi tijekom vikenda, kad ima više vremena. Puno je to vremena za računalom, pa nas je zanimalo što Ema misli o tvrdnjama stručnjaka da djeca ne bi smjela biti predugo pred ekranima.

- Puno vremena sam ispred kompjutera, za školu, učenje, web stranicu, kanal i ponekad se igram na njemu. Kompjuter mi je izrazito koristan za učenje i školu, sve mi je digitalizirano. Većina stvari koje danas znam o matematici, fizici i astronomiji sam naučila preko edukativnih stranica i kanala na internetu. Mislim da bi se djecu trebala educirati kako se koristiti kompjuterom što ranije, ali da ne smiju provesti čitav dan na njemu i ne maknuti se od njega. Može negativno utjecati na zdravlje, pa ne treba pretjerivati korištenjem kompjutera. Pogotovo za igranje igrica, budući da se lik brzo miče i nakon igranja česte su glavobolje - pojašnjava.

Nema sumnje da je iskoristila sve prednosti računala za učenje, jer u predmetima koje voli briljira. Tako ove godine ide na natjecanje iz fizike, astronomije i matematike.

Voli gledati znanstveno fantastične filmove i serije

- Zasad idem na županijsko iz fizike, a na natjecanje iz astronomije i matematike idem u srijedu i petak idući tjedan. Natjecanja su zahtjevna, treba se pripremati barem dva mjeseca unaprijed za dobre rezultate i za prolaz na županijsko natjecanje. Ali, nisu teška ako se vježba unaprijed - priča. Ako ste slučajno pomislili da uz sve to ne preostaje vremena ni za što drugo, evo i Eminog odgovora na pitanje što voli raditi u slobodno vrijeme, jer - uvijek ga nađe.

- Volim gledati akcijske, špijunske i znanstveno fantastične filmove i serije. Također volim komedije i dokumentarce. Najdraže knjige su mi avanturističke i one u kojima se radnja odvija u imaginarnom i magičnom svijetu. Ali, volim čitati i knjige o astronomiji i znanosti. Neke od najdražih su mi ‘Cogheart’ od Peter Bunzl, ‘Astrophysics for People in a hurry’ od Neil deGrasse Tyson i ‘Brighstorm’ od Vashti Hardi - priča.

Preko ljeta i proljetnih praznika njena obitelj rado putuje po Europi, kaže. Jedna od najljepših destinacija koje je posjetila dosad joj je Norveška.

Putovat ćemo i na Mjesec

- Priroda je predivna, sve je jako zeleno i svidjelo mi se kampirati u šumi. Volim slobodno šetati i upoznati zemlju u koju sam došla, volim ići na duge šetnje u prirodu i obići sve važne znamenitosti - priča Ema.

Susret s mladom znanstvenicom koja voli znanstvenu fantastiku ne bi bio potpun kad ne bismo pitali vjeruje li u to da postoji paralelni svemir, te da ćemo jednog dana imati priliku 'putovati' u budućnost, možda kroz crne rupe?

- Ne znamo postoji li paralelni svemir, ali htjela bih vjerovati da postoji. Ako jednoga dana uspijemo pronaći način kako dospjeti do novog svemira ili paralelnog svemira, nećemo moći putovati u prošlost ili u budućnost. Jedna teorija kaže da ako uspijete preživjeti dugo u crnoj rupi, i dođete unutra, proći ćete u novi svemir gdje sve započinje ponovno - teorija velikog praska. Naravno, nije moguće preživjeti do te faze, ali je fora zamisliti si da je moguće - kaže. No, zato bismo, dodaje, mogli doživjeti komercijalne letove na Mjesec.

- Rakete se brzo razvijaju, poboljšavaju i postaju jeftinije. Htjela bih otputovati na Mjesec kada bude moguće komercijalno putovati. Odlično bih se provela na Mjesecu, bilo bi vrlo fora raditi istraživanja tamo i živjeti na Mjesecu - zaključuje djevojčica koja će svojim istraživanjima sigurno doprinijeti da mu se približimo.