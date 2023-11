Emocionalna bliskost osnova je braka: Partnera treba prihvatiti i na tome bazirati komunikaciju

Iako su razvodi u Hrvatskoj u padu, tek će se ove godine vidjeti koliki je taj postotak jer u pandemiji su se mnogi sporovi odgađali. Broj brakova opada, a u porastu je broj rođene djece u izvanbračnim zajednicama što nam govori da važnost braka kao institucije slabi. Upravo o tome razgovaralo se na trećem "Bliss Talku: Koliko je za mentalno zdravlje bitna emocionalna intima" u organizaciji agencije Mediafish u Vetro Bar&Bites, a s Editom Misirić Vrkljan razgovarali su vodeći hrvatski stručnjaci - psihijatrica i bračna terapeutica dr. Ana Pavlović, glazbenik Sandi Cenov te tiktokerica i bivša kandidatkinja "Masterchefa", Meri Goldašić.

- Emocionalna intima je ono što čini zajednicu. Splet svih razgovora i aktivnosti koje nisu dio tjelesne intime. Kakav si doma, to je to - kaže Sandi.

Slično ističe i Meri, koja je danas u sretnom drugom braku, ima dvoje djece, a prvi put se udala s 22 godine.

- Udala sam se na fakultetu. Bila sam nespremna i idealizirala sam brak kao zajednicu. Oboje smo griješili jer smo bili emotivno nezreli i sebični, a sad kontinuirano radim na braku - istaknula je Meri.

Da je emocionalna intima bitna kao i komunikacija potvrdila je i psihijatrica dr. Pavlović.

- Emocionalna bliskost osnovna je ljudska potreba, a nju postižemo u emocionalnim odnosima. Svi želimo da nam netko ispuni potrebe i želje te da nas vidi i čuje. No svoja očekivanja i potrebe treba razdvojiti. Trebamo prihvatiti partnera i na tome bazirati komunikaciju - smatra dr. Pavlović.

Dodaje da ljudi koji uđu u odnos sa zrelom bliskošću, odnos se uvijek može popraviti, istaknula je psihijatrica.

Kako to funkcionira objasnio je i Sandi, koji je, također, sretan u drugom braku.

- Prijatelji su mi se žalili da im supruga više nije ista. Jedan se udebljao, drugi je stalno u teretani. Druga stvar je posao. Ona je s godinama postala šefica korporacije, a on ostao raditi u kafiću. To je to kad jedan preraste drugoga. I sam sam se oženio vrlo mlad. Ja sam tad bio velika zvijezda, kao i ona. I doma sam bio zvijezda, nisam hodao po kući u trenirkama. A toga mora biti u braku. Na krivim je osnovama sve nastalo, no sve bih ponovio. U 'bračnoj kompaniji' imaš dva vlasnika s jednakim udjelom - iskren je bio Sandi.

Kao i u svakom odnosu, najgore je kad se stvari guraju pod tepih i kad partneri danima ne razgovaraju i nakupljaju negativnu energiju. No koja je tajna uspješnog braka?

- Nema je. Postavio sam jednom to pitanje svom idolu, pokojnom Đorđu Balaševiću. On se nasmijao i rekao: 'To ti je kao kockanje, staviš sve na jedan broj, možda dobiješ, ludilo, a, možda sve izgubiš' - zaključio je Sandi. 