Emocionalne odluke najgore su za posao, zato treba imati plan

Najvažnije su one lekcije koje naučimo vraćajući se od dna prema vrhu, ističu Jim Paul i Brendan Moynihan, autori knjige “What I Learned Losing a Million Dollars”.

Konkretno, Jim Paul je izgubio bogatstvo kad je udvostručio ulaganje u lošu investiciju. Svoj je put natrag do vrha započeo analizom svog prethodnog ponašanja, pitajući se koji su psihološki čimbenici utjecali na njegove odluke.

Foto: Promo

- Bio sam zainteresiran za tržište soje jer su zalihe bile male, a potražnja je rasla. Vjerovao sam da će cijena soje porasti pa sam uložio u nju, a prijatelji i kolege su mi dali još novca – navodi. Mjesecima je sve izgledalo dobro, no došlo je do političke nestabilnosti i prijetnje sankcijama. Loše je vrijeme uništilo usjeve, pa su cijene soje počele padati. Gubitci su se nizali, svaki dan sam gubio i po 20 tisuća dolara - govori. Svi su polako počeli uviđati da je posao propao, no on se nije dao razuvjeriti. Konačno, menadžer ga je otpustio i zaplijenjena mu je imovina.

Tada sam shvatio da je razumijevanje gubitka bolji način da se postane i ostane bogat, nego puko znanje o tome kako zaraditi novac - ističe.

Svi bi se željeli obogatiti, no teško je znati koje savjete poslušati jer su oni puno puta proturječni, tvrdi autor i dodaje da je jedini vitalan savjet: nemojte izgubiti novac. Smatra kako je problem u tome što ljudi često gubitak na tržištu shvaćaju osobno. Nitko ne voli griješiti, no emocije mogu zamagliti naše prosudbe i tako pogoršati stvari.

- Najbolje su razumne odluke. Racionalno bi bilo otići iz posla koji propada, no trgovci često ne slijede logiku već donose emocionalne odluke. Umjesto da priznaju da su u krivu, oni odluče udvostručiti ulaganje u svoju prvotnu odluku misleći da je samo pitanje vremena kad će im krenuti - navode.

Dobar plan i provjerene informacije smanjuju vjerojatnost da će emocije odlučivati umjesto razuma, tvrdi autor.

